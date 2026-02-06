Video Care sunt românii care vor primi totuşi banii pe prima zi de concediu medical
Excepţii de la neplata primei zile de concediu medical.
Ministerul Sănătăţii vine cu o ordonanţă de urgenţă pentru pacienţii vulnerabili la câteva zile după ce modificările au intrat în vigoare.
Concret, gravidele, pacienţii oncologici şi cei cronici urmează să fie scutiţi de această măsură. Ordonanţa de urgenţă ar urma să fie semnată astăzi, şi pusă în transparenţă decizională.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰