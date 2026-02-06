Excepţii de la neplata primei zile de concediu medical.

Ministerul Sănătăţii vine cu o ordonanţă de urgenţă pentru pacienţii vulnerabili la câteva zile după ce modificările au intrat în vigoare.

Concret, gravidele, pacienţii oncologici şi cei cronici urmează să fie scutiţi de această măsură. Ordonanţa de urgenţă ar urma să fie semnată astăzi, şi pusă în transparenţă decizională.

