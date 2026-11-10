Nicușor Dan: E o iluzie că PNL și USR ar fi putut guverna fără PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce e o iluzie că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, el arătând că, pentru a guverna o ţară, trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte din nici o ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%. Şeful statului a mai spus că, dacă eşti minoritar în Parlament, ai două opţiuni, ori reuşeşti să formezi o coaliţie majoritară, dar nu vei face tot ce ţi-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliţie sau nu vrei să faci asta, mergi în Opoziţie şi speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare.

Preşedintele Nicuşor Dan a spus că o întrebare la care vrea să răspundă este de ce e o iluzie că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă preşedintele i-ar susţine?

"Aici situaţia este următoarea. Bineînţeles, în mod democratic, o parte dintre români susţin PNL şi USR, mulţi dintre ei m-au votat şi votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi şi pentru a ajunge în poziţia asta şi le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziţia lor este aşa. Cea mai bună opţiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun că PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, îşi protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun, dacă preşedintele ar fi susţinut cu adevărat PNL şi USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals. Pentru că, pur şi simplu, 30% e mai mic de 50%", a precizat Nicuşor Dan, în conferinţa de presă.

Şeful statului a menţionat că, pentru a guverna o ţară, trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte din nici o ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%.

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Nicuşor Dan a mai afirmat că s-a mai spus că preşedintele putea să împiedice moţiunea de cenzură. ”Acelaşi răspuns. Niciun preşedinte în nici o ţară democratică nu poate să împiedice un partid să acţioneze şi reprezentanţii lui în Parlament să acţioneze într-un fel sau altul”, a menţionat el.

Nicuşor Dan a spus că a mai auzit două mari idei despre o posibilă guvernare PNL-USR.

"Prima idee, să aducem la guvernare PSD şi AUR, să eşueze şi după aceea să aducem PNL şi USR. Şi am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme. Asta ar însemna să aruncăm în aer ţara asta. Nu cred că e opţiunea. A doua idee pe care am auzit-o în spaţiu public, alegerile anticipate. Din nou am răspuns, am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească în momentul în care facem alegeri anticipate, o downgradare foarte rapidă şi scădere bruscă pe nivelului de trai", a precizat el.

Potrivit lui Nicuşor Dan, nu mai există altă posibilitate logică.

"Deci, eşti minoritar în Parlament, ai două opţiuni, reuşeşti să formezi o coaliţie majoritară, dar nu vei face tot ce ţi-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliţie. Nu vrei să faci asta, mergi în Opoziţie şi speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului", a comentat preşedintele.

El a afirmat că ”a văzut mulţi oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: că noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în acelaşi timp, ne luptăm şi cu sistemul, ne luptăm şi cu preşedintele care susţine şi PSD-ul şi susţine sistemul”.

"Foarte bine. Dacă n-ar fi fost alţii, în acelaşi timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la preşedinte şi să-i spună, n-ai putea să vorbeşti tu cu PSD-ul, că noi nu putem. Păi, sau una sau alta. Bineînţeles că am vorbit cu PSD-ul, dar, sau una sau alta, dacă vrem să avem o minimă decenţă", a mai spus Nicuşor Dan.