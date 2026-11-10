Nicuşor Dan, despre numirea procurorilor-şefi: Faţă de situaţia din Ministerul Public, alegerea este una bună

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că există o "dinamizare" a activităţii parchetelor. El a precizat că, după şase luni de la numire, procurorii-şefi pregătesc un raport.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi seară, dacă este mulţumit de activitatea procurorilor-şefi.

"Procedura de numire a procurorilor şefi a fost prevăzută de lege şi nu sunt procurorii propuşi de PSD. S-au înscris într-o procedură de concurs", a afirmatb preşedintele.

"Eu consider că, faţă de situaţia din Ministerul Public, alegerea este una bună", a adăugat şeful statului.

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Acesta anunţă că procurorii-şefi pregătesc un raport: "O să vedem, că au trecut cele 6 luni, rezultatele pe care le au. Ştiu că lucrează la un raport. O să ne uităm toţi foarte repede la acel raport".

"Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelor", a mai declarat şeful statului.