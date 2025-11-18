Fostul parlamentar al României și Republicii Moldova Ilie Ilaşcu a murit la 73 de ani

Fostul parlamentar al României și Republicii Moldova Ilie Ilaşcu a murit la vârsta de 73 de ani. Participant activ în războiul din Transnistria și fost deținut politic al regimului de peste Nistru, politicianul va fi îngropat în Bucureşti.

Familia și apropiații anunță stingerea din viață a lui Ilie Ilașcu, pe care îl descriu ca „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară. Soț, tată, bunic și prieten, Ilie Ilașcu a rămas un exemplu de patriotism și demnitate pentru generații”, transmite MOLDPRES.

Ilie Ilaşcu a murit la 73 de ani

Pentru cei care l-au cunoscut, Ilie Ilașcu rămâne o amintire luminoasă. „A iubit sincer, a luptat cu demnitate și a fost un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită”, a transmis familia îndurerată.

Articolul continuă după reclamă

Ultimul omagiu va putea fi adus la capela bisericii Sfânta Sofia, Calea Floreasca nr. 216, Bucureşti, începând de marți, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie 2025.

„Vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, gând bun și clipă de sprijin. Lumina lui rămâne vie prin cei pe care i-a iubit și prin toți cei care nu îl vor uita. Dumnezeu să-i odihnească sufletul”, scrie familia.

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Fălești, în fosta RSS Moldovenească. A absolvit Facultatea de Economie a Universității Agrare și a fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988–1992). A condus Frontul Popular din Moldova – Filiala Tiraspol (1989–1992) și a participat activ la războiul de pe Nistru, comandând trupe speciale ale Ministerului Securității Naționale ale Republicii Moldova.

Pe 2 iunie 1992, el și alți membri ai Grupului Ilașcu au fost arestați de forțele separatiste susținute de GRU-ul rus și deținuți politic până în 2001. În 1993, a fost condamnat la moarte de o instanță neconstituțională, iar după intervenția comunității internaționale, a fost eliberat pe 5 mai 2001 și predat autorităților din Moldova și România.

Curajul său a fost recunoscut internațional. În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Federația Rusă și Republica Moldova poartă responsabilitatea pentru tortură și privare ilegală de libertate în cazul său.

A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” – Cavaler (2001, decorație oferită de președintele Ion Iliescu), Ordinul Republicii (2010, Republica Moldova) şi numit Cetățean de onoare al municipiilor București și Chișinău, Sighișoara și al altor 37 de localități din România

Ilie Ilașcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi (1994–1998 și 1998–2000) și senator în Parlamentul României (2000–2008), reprezentând PRM. A deținut funcții importante în comisii pentru sănătate publică, drepturile omului, apărare și ordine publică și a participat în delegația României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

În perioada sa de activitate politică, Ilie Ilașcu a fost cunoscut pentru inițiativele legislative în domeniul drepturilor omului, reformelor de securitate și colaborării internaționale, fiind recunoscut ca un simbol al luptei pentru libertate și unitate națională.

Ilie Ilașcu rămâne pentru comunitățile din Republica Moldova și România un exemplu viu de patriotism, curaj și demnitate. Familia, prietenii și cei care l-au cunoscut își iau rămas bun, păstrând vie amintirea unui om care a știut să iubească, să lupte și să inspire.

„Pentru noi, Ilie Ilașcu a fost și rămâne un pilon de demnitate, curaj și iubire. Exemplul său ne va însoți mereu”, a transmis familia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰