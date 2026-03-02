Ce se va întâmpla cu HBO Max după fuziunea cu Paramount: "Le vom combina, au 200 de milioane de abonați"

HBO Max și Paramount vor fuziona în următorii ani într-o singură platformă de streaming. Practic, toate filmele și serialele importante de pe ambele platforme, cum ar fi "Game of Thrones", "The Sopranos", "Yellowstone" și "Star Trek", ar putea fi disponibile într-un singur loc iar HBO Max ar fi integrat în noul serviciu combinat cu Paramount+, chiar dacă brandul ar urma să aibă "independență" în decizii. Cel puțin asta se înțelege din planurile anunțate investitorilor de David Ellison.

La prima întâlnire cu investitorii de la Paramount, după ce a câștigat bătălia pentru Warner Bros. Discovery, CEO-ul David Ellison a anunțat că, după fuziune, Paramount+ și HBO Max se vor uni într-un singur serviciu de streaming, relatează CNN.

"Vom combina portofoliile de streaming ale celor două companii într-o platformă mai puternică în următorii ani. Împreună, cele două platforme au peste 200 de milioane de abonați direct-to-consumer, în peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume", a transmis Ellison.

Asta înseamnă că, din punct de vedere tehnic, va exista un singur serviciu unde utilizatorii vor găsi tot conținutul ambelor platforme. Însă, chiar dacă ele se unesc, HBO va rămâne "independent". Potrivit Variety, Ellison a subliniat clar că Paramount dorește să ofere HBO, condus în prezent de Casey Bloys, un tratament special, pentru a putea continua să dezvolte conținut fără o supraveghere strictă din partea executivilor.

Articolul continuă după reclamă

"HBO trebuie să rămână HBO"

"Casey și echipa lui fac o treabă absolut remarcabilă la HBO", a spus Ellison, care s-a declarat un fan al serialului "Game of Thrones". "Așa cum am spus, intenționăm ca HBO să poată funcționa cu independență, astfel încât să poată face, sincer, ceea ce face incredibil de bine. Din punctul nostru de vedere, HBO trebuie să rămână HBO. Au construit un brand fenomenal. Sunt lideri în domeniu și vrem să continue să facă mai mult din ceea ce fac deja. Însă, prin reunirea platformelor, tot conținutul nostru va putea ajunge la un public mult mai larg decât am putea reuși separat".

Va fi una dintre cele mai importante fuziuni de platforme în "războiul streaming-urilor", de până acum. Având în vedere suprapunerea abonaților de la cele două platforme, numărul de 200 de milioane de subscriberi va scădea aproape sigur pe platformă combinată. Paramount a încheiat trimestrul 4 din 2025 cu 78,9 milioane de abonați direct-to-consumer, în timp ce WBD a raportat 131,6 milioane.

80% dintre abonații HBO Max au cont și pe Netflix

Pentru context, CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a pus la o audiere în Congres că 80% dintre abonații HBO Max au cont și pe Netflix. Netflix a raportat recent că a depășit pragul de 325 de milioane de abonați.

Un serviciu de streaming combinat HBO Max-Paramount+ ar reuni cele mai importante francize ale celor două companii: de la "Game of Thrones" și "The Sopranos" de la HBO, până la "Yellowstone" și franciza "Star Trek" de la Paramount.

Deși Ellison nu a sugerat un nume pentru noul serviciu combinat, este aproape sigur că va urma o nouă schimbare de brand pentru serviciul de streaming al WBD, care și-a reluat vara trecută numele de HBO Max, după ce a stat două ani cu denumirea simplă de Max, iar în trecut s-a numit HBO Now și HBO Max original.

În cadru fuziunii, Paramount va achiziționa și CNN, în prezent deținut de WBD, iar cel puțin pentru moment, îl va păstra, împreună cu celelalte operațiuni de televiziune prin cablu. Ellison le-a spus investitorilor că Paramount "nu are planuri de vânzare în acest moment" în ceea ce privește cablul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰