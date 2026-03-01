Antena Meniu Search
În afaceri, uneori câştigi, alteori pierzi. Proprietarul unui apartament închiriat în regim hotelier ne-a împărtăşit supriza de care a avut parte când i-a închiriat casa unei femei. În doar 30 de secunde, aceasta a smuls televizorul din perete, l-a învelit într-un cearceaf şi dusă a fost. Şi cum mai avea o mână liberă, a mai luat şi un airfryer. Proprietarul a depus plângere la poliție, însă hoaţa încă nu a fost prinsă.

de Bogdan Dinu

la 01.03.2026 , 19:40

30 de secunde! De atât nevoie cel mai recent oaspete al unui apartament închiriat în regim hotelier să îi facă proprietarului o pagubă de zece ori mai mare decât banii pe care îi plătise pe închiriere. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere o arată pe clientă ieşind din locuință cu televizorul gazdei și cu un airfryer.

Apartamentul se află în Piața Romană, o zonă foarte aglomerată din București. Cu toate astea, femeia a reușit să coboare cu televizorul învelit în lenjeria de pat și să treacă neobservată.

Paguba se apropie de trei mii de lei. Proprietarul a depus deja plângere la poliție.

Furt record în 30 de secunde

"Așa se întâmplă în regimul hotelier, se pare. E a doua oară când pățim. Fac rezervări, își fac și treaba Dacă mai găsește și un televizor și un airfyer sau ce o mai fi de luat, pleacă și cu astea", a declarat proprietarul.

Chiar dacă nu reuşesc să îi oprească mereu pe hoți, sistemele de securitate rămân principala recomandare a specialiștilor. Chit că nu reuşesc să îi sperie pe amatorii de suveniruri, camerele video măcar ajută la identificarea și prinderea lor.

"Ne bazăm pe descurajarea infractorilor, instalăm sisteme de securitate, de monitorizare video, ba chiar cu sisteme active de descurajare. Putem să determinăm o anumită suprafață care să fie monitorizată, să primim notificări pe telefon", a declarat Ștefan Antimoianu, tehnician sisteme securitate.

Autoarea furtului ar fi fost deja identificată de polițiști, însă proprietarul nu crede că își va mai vedea bunurile înapoi.

Cifrele sunt alarmante: anul trecut, în Capitală, în medie, câte trei locuințe au fost prădate în fiecare zi. Vestea bună? Cei mai mulți dintre spărgători au fost prinși.

