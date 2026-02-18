Gafă în plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost surprins spunând „Ce golani sunt ăștia”, fără să își dea seama că microfonul era încă deschis. Afirmația ar fi fost făcută după ce parlamentarii de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și PACE - Întai România (PACE) au părăsit plenul pentru a bloca asigurarea cvorumului. Replica a fost surprinsă de sistemul audio al sălii.

Senatorii PACE - Întâi România și AUR au părăsit, miercuri, plenul Senatului, în semn de protest față de modificările făcute la ordinea de zi.

Senatorul PSD Claudiu Daniel Catană a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, propunere care a fost aprobată de plen.

Protest în tabăra PACE și AUR

În acest context, senatoarea PACE - Întâi România Nadia Cerva a reclamat faptul că acest proiect nu este afișat pe ordinea de zi de pe site-ul Senatului și a solicitat amânarea discutării lui, însă propunerea a fost respinsă prin vot.

Ca urmare, senatorul PACE - Întâi România, Clement Sava, a anunțat că parlamentarii grupului părăsesc sala de plen, menționând că acestui demers i se alătură și reprezentanții AUR.

Liderul senatorilor PACE - Întâi România, Dorin Petrea, a solicitat să se constate lipsa cvorumului. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că la începutul ședinței a fost anunțat cvorumul, care va fi verificat la sesiunea de vot final.

Dezbaterile din plen au continuat după plecarea senatorilor PACE - Întâi România și AUR, la final fiind prevăzută o sesiune de vot asupra proiectelor discutate, care au caracter ordinar.

