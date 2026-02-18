Bucureştiul s-a trezit dimineaţă sub un "asediu alb". Ninge de ore întregi, iar oraşul pare prins între iarnă autentică şi intervenţii întârziate. Străzi blocate, trotuare îngropate de omărt şi zborurile la aroport date peste cap. Iar episodul de iarnă severă nu se opreşte aici. Codul portocaliu de nisori a fost prelungit până la ora 16:00, iar metorologii spun că bucureştenii au trăit una dintre cele mai grele dimineţi de iarnă din ultimii 18 ani.

Toată Capitala s-a trezit în miez de noapte cu mesaj Ro-Alert pentru cod roşu de ninsoare şi viscol. Cel mai greu a fost pentru cei care au ieşit primii pe străzi.

Aşa arată intrarea la metrou. Sunt troiene prin care abia reuşeşti să cobori, la Universitate.

Este ora 06:30. Suntem în Sectorul 1, în plin centru Bucureştiului. Nu e absolut niciun utilaj, care să dezăpezească străzile din preajma marilor bulevarde. Zăpada a ajuns la undeva peste 40 de cm.

Pe trotuare, mersul este o probă de echilibru. În parcări, şoferii încearcă să-şi repereze maşinile troienite iar pe bulevarde, în urma utilajelor de deszăpezire, se aşează din nou strat gros de zăpada.

Bucureștiul, sub troiene

"Maşină electrică, pe zăpadă. Ia uitați, cum arată iadul alb", spune un șofer.

În Sectorul 4 al Capitalei se circulă destul de greu. Pe carosabil încă este zăpadă. Şoferii merg cu dificultate, iar pe trotuare situaţia este destul de complicată. Stratul de zăpadă ajunge la aproximativ 15 cm. Oamenii înaintează cu greu.

Este ora 08:30 dimineaţa, încă ninge, iar aici în Sectorul 3 al Capitalei, mai exact aproape de Piaţa Muncii, zăpada trece de nivelul gleznelor. Oamenii au fost nevoiţi să-și croiască singuri drum pe trotuar. Asta pentru că zăpada nu este curăţată.

Cel mai greu episod de iarnă din ultimii 18 ani

Furtuna de zăpadă a paralizat şi transportul aerian. Multe curse au fost anulate, altele au fost deviate spre alte oraşe, iar întârzierile s-au adunat cu orele. Pe aeroport au rămas blocate şi echipele de jurnalişti care urmau să plece în SUA, la Consiliul pentru Pace.

E 07:23 de minute, pe aeroportul Aeroportul Henri Coandă, Aeroportul Otopeni, este practic blocat. Vedeţi în spatele meu zăpada. Nici o cursă nu pleacă în acest moment. Există anulări, amânări, întârzieri. Se adaugă zeci de minute. Evident totul se întâmplă în cascadă. Plecăm până la urmă, sunt convinsă. Ajungem la Washington. Când? Asta este întrebarea.

Deplasarea din cartierele rezidenţiale de la marginea Capitalei a fost în cele mai multe cazuri imposibilă pentru că drumurile de acces erau închise la primele ore ale dimineţii.

Meteorologii spun că acesta este cel mai greu episod de iarnă din ultimii 18 ani în Capitală.

