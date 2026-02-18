Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin AJFP Bihor - Unitatea Fiscală Orășenească Beiuș, organizează în 11 martie 2026 o licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu două camere din orașul Vascău.

ANAF vinde un apartament de 50 mp cu 25.000 euro, în Bihor - Facebook

Imobilul este compus din două camere și dependințe, are o suprafață de 49,5 metri pătrați și este construit din beton, fier și țiglă. Proprietatea include și o cotă de 26/268 mp de grădină intravilană. Apartamentul este situat pe strada Crișului, bloc 1A, apartament 5, fiind înscris în CF 826, nr. top 3/5/5.

Licitația va avea loc în data de 11 martie 2026, la ora 12:00, în municipiul Beiuș, pe strada Horea, numărul 20, județul Bihor.

Cei interesați pot viziona bunurile în data de 10 martie 2026, la ora 11:00.

Prețul de pornire al licitației este de 127.000 de lei, exclusiv TVA.

