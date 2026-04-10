"Gata, s-a terminat". Alexandru Nazare, despre licitațiile ANAF: "Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că platforma elicitatii.anaf.ro, lansată recent, va elimina favorurile, birocrația și întârzierile, toate bunurile sechestrate de ANAF fiind accesibile publicului larg, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 14:14
"Gata, s-a terminat". Alexandru Nazare, despre licitațiile ANAF: "Nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii" - Hepta

"Gata, s-a terminat cu bunurile secestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri", a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Nazare afirmă că este pentru prima oară când aceste bunuri secestrate sunt transparent puse pe o platformă online: "Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent."

Ministrul explică faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre aceste bunuri.

"Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent", a mai afirmat Nazare.

ANAF anunţa, în 31 martie, că s-au înregistrat 14 milioane de accesări pe platforma digitală eLicitatiiANAF în primele 24 de ore de la lansare.

Redactia Observator
Observator » Ştiri politice » "Gata, s-a terminat". Alexandru Nazare, despre licitațiile ANAF: "Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii"
