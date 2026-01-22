Gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în formă de Groenlanda la un eveniment din Washington, a stârnit reacții dure în România, potrivit Mediafax. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, l-a criticat public, acuzând lipsa de responsabilitate într-un context geopolitic sensibil.

"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA - Captură Facebook | Nicu Ştefănuţă

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a reacționat miercuri după gestul președintelui AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite, la un eveniment din Washington.

Premiu primit de George Simion la Trump Kennedy Art Center

Momentul a avut loc la Trump Kennedy Art Center, unde George Simion a primit un premiu din partea organizației Republican for National Renewal pentru activitatea sa legată de libertatea de exprimare și democrația din Europa.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă și mai mulți membri ai Congresului american. Înainte de a tăia tortul, Simion i-a spus unui participant din Groenlanda că "vom fi acolo pentru toți oamenii liberi din lume".

După apariția imaginilor, eurodeputatul Nicu Ștefănuță a transmis un mesaj public liderului AUR printr-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Mesajul transmis de Nicu Ștefănuță liderului AUR

"George Simion, am un mesaj pentru tine: Să-ți stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu. Pentru că noi suntem parte dintr-o familie, și când ești parte dintr-o familie ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că, data viitoare, poate ești tu la rând. Așa că, să-ți stea în gât tortul ăla!", i-a transmis Nicu Ștefănuță lui George Simion.

Mesajul lui Nicu Ștefănuță a stârnit multe reacții controversate pe rețelele sociale, venite din partea susținătorilor lui George Simion și ai partidului AUR.

