George Simion, despre Nicușor Dan: "Ar fi bine să nu își termine mandatul. E un pericol pentru România"

Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, susținând că acesta nu reprezintă interesele românilor și că ar fi bine ca acesta nu își termine mandatul.

Întrebat dacă ar fi bine ca Nicușor Dan să își termine mandatul prezidențial, George Simion a spus că "Pentru binele românilor ar fi bine să nu". Despre o eventuală suspendare a președintelui, liderul AUR a spus: "Noi avem semnăturile necesare din partea AUR. AUR a făcut toate demersurile în aceste 8 luni. Moțiuni simte, moțiuni de cenzură, semnături. Am semnat ce a fost viabil și ce n-a fost viabil".

Despre atitudinea președintelui, Simion a afirmat: "Nicusor Dan nu va răspunde niciodată rapid și nu se descurcă în situații de stres. Nu face față. Pentru că așa este Nicușor Dan. Eu v-am spus că e un pericol pentru România ca omul ăsta să ajungă președinte. Acum cred că o majoritate a românilor au aceeași părere ca și mine".

Acesta a mai precizat: "Niște oameni au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Asta este realitatea. Niște oameni care au interese, de exemplu, să-și treacă acordul Mercosur, să treacă România la moneda euro, să cumpere Hidroelectrica, să facă francezii să ne vândă Airbus și să facă hidrocentrala de la Tarnița".

