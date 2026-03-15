Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă că România are stocuri de criză care ar permite funcționarea țării timp de aproape patru luni, chiar și în scenariul în care nu ar mai fi importată sau rafinată motorină, datorită rezervelor strategice și comerciale existente.

Cât ar rezista România fără motorină. Bogdan Ivan explică scenariul de criză

Ministrul a explicat că România ar putea apela la rezervele strategice doar în cazul unei penurii de aprovizionare sau al unor probleme în rafinarea internă, scenariu care momentan nu există.

"Suntem pregătiţi şi cu această situaţie, dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piaţa, în intern, în anumite zone de a ţine preţul oricum stabil şi în acelaşi timp de a ne asigura că dacă, Doamne fereşte, apare o nouă blocadă, mult mai mare, în canalul Suez, care acolo ne-ar afecta pe noi în mod direct, atât în România cât şi în toată Europa, care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, este evident că atunci eşti nevoit să intervii. Stocurile de urgenţă le activezi doar într-o situaţie cu adevărat de criză şi dacă nu mai ai o altă soluţie. Deci noi acum suntem pregătiţi, cu aceste stocuri de criză. Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi", a declarat ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că, în urmă cu aproximativ o săptămână, rezervele acopereau aproape cinci luni, însă între timp o parte din stocurile comerciale a fost deja consumată.

"În 10 zile de când a început această conflagraţie în România toată lumea a consumat de 4 ori mai mult decât în orice alte 10 zile din ultimul an. Oamenii s-au panicat, companiile de transport, agricultorii şi-au făcut stocuri, şi-au cumpărat masiv combustibil, evident că acest lucru a cauzat o cerere mai mare, dar suntem în grafic", a afirmat Bogdan Ivan.

