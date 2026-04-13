Gigi Becali, după ce a fost prins cu 109 km/h pe Şoseaua Pipera şi a rămas fără permis: "Asta e, punem şofer!"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a rămas fără permis pentru 90 de zile chiar în noaptea de Înviere, după ce a fost prins de polițiști conducând cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, într-o zonă unde limita este de 40 km/h. În urma controlului, agenții au constatat și că acesta nu avea asupra sa documentele necesare. Becali a anunțat că va contesta sancțiunea, acuzând polițiștii că "stau la pândă".

Brigada Rutieră a poliţiei Capitalei informează că au depistat un bărbat de 67 de ani conducând autoturismul cu 109 km/h, pe o porţiune de drum cu limită de viteză de 40 km/h.

"La data de 12 aprilie, în jurul orei 04.00, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, care acţionau pentru menţinerea siguranţei rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Şoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar", precizează Brigada Rutieră a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Gigi Becali, prins fără documente la control

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii rutieri au constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege, potrivit News.ro.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, mai precizează Brigada Rutieră.

Potrivit unor surse judiciare, şoferul amendat este Gigi Becali, patronul FCSB.

Reacţia patronului FCSB

Într-o declaraţie pentru GSP.ro, Gigi Becali a transmis că va contesta sancţiunea, precizând că poliţiştii "numai acolo stau la pândă".

"Şi ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineaţa. Sunt patru benzi, cum să merg? Nu cred că e corect aşa, cu 40 km/h... Să o schimbăm! Nu era nimeni pe şosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e aşa. Eu o să contest în instanţă. Ei fac intenţionat ca să stea la pândă. Asta e, punem şofer!", a declarat Gigi Becali pentru GSP.ro.

Gigi Becali nu este la prima abatere rutieră, el fiind prins şi în luna mai a anului trecut depăşind limita legală cu 65 de kilometri/oră. Şi atunci, poliţiştii l-au amendat şi i-au suspendat permisul pentru 90 de zile. Finanţatorul FCSB a contestat în instanţă amenda, însă a pierdut, verdictul fiind dat la începutul lunii martie 2026.

