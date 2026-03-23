Gradul de alertă la Deveselu a crescut după începerea conflictului din Iran. Reacţia ministrului Apărării
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, luni, că grradul de alertă la Deveselu a crescut şi a scăzut constant în ultima perioadă, pe fondul evenimentelor care se întâmplă în plan extern. Dacă înainte de conflictul din Iran gradul de alertă era la 3, după debutul războiului a urcat la 2. "Este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur şi simplu doar unei idei de conflict din Iran", a precizat ministrul Apărării.
Gradul de alertă de la Deveselu, unde România are activ scutul antirachetă, creşte şi scade, potrivit ministrului Apărării, Radu Miruţă, "cu o frecvenţă care este în coroborare cu ce se întâmplă de-a lungul evenimentelor". "Să ştiţi că a crescut şi a scăzut gradul de la Deveselu şi înainte de situaţia din Iran. Sunt evenimente care generează mărirea sau scăderea gradului de alertă pentru toate bazele militare de pe teritoriul naţional", a precizat Radu Miruţă, luni, într-o conferinţă de presă.
Potrivit acestuia, gradul este de la 1 la 5, unde 1 este cel mai grav. "Înainte de începerea cu câteva zile a situaţiei din Iran, dacă nu mă înşel, era 3, având în vvedere situaţia din Iran, a crescut la 3. Dar este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asocată pur şi simplu doar unei idei de conflict din Iran", a explicat ministrul Apărării. Actualul conflict din Iran a început în 28 februarie, când SUA şi Israel au lansat atacuri, fiind ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰