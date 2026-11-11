Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3 CNN, că Guvernul trebuie să prezinte public situația financiară actuală a României, inclusiv toate facturile și datoriile acumulate. Liderul PSD a atras atenția asupra unor obligații financiare care ar putea să nu fi fost incluse în deficitul bugetar raportat și a susținut că ar putea apărea "surprize neplăcute" în privința modului în care Guvernul Bolojan a gestionat fondurile din PNRR.

Sorin Grindeanu cere Guvernului să prezinte situația reală a finanțelor: "O să avem surprize neplăcute" - Profimedia

Președintele PSD a explicat că își dorește o prezentare transparentă a finanțelor publice, care să includă atât situația de la momentul preluării guvernării, cât și datele actualizate și estimările Comisiei Europene. Grindeanu a precizat că premierul Luca Niculescu le-a cerut miniștrilor să transmită informațiile necesare pentru ca Ministerul Finanțelor să poată prezenta situația la zi.

Grindeanu cere prezentarea tuturor facturilor și datoriilor statului

"Știu că azi prim-ministrul Luca Niculescu, și bine a făcut, a trimis mesaje către miniștri pentru ca ministrul Finanțelor să facă o prezentare la zi. Ce aș vrea eu să văd, aș vrea să fie situația la zi când a fost preluat Guvernul. Aș vrea să văd și predicția Comisiei, toate facturile și absolut tot transmis transparent către MF, la zi, așa cum am spus, asumată această situație financiară", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

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Liderul PSD a subliniat că această prezentare nu ar trebui folosită pentru justificarea unor probleme financiare prin invocarea dificultăților moștenite de la guvernele anterioare.

"N-aș vrea să fie văzut ca o scuză sau că discutăm de moșteniri grele. Nu. O dovadă și un garant ar trebui să fie ministrul Nazare, care a fost și în guvernul trecut", a explicat Grindeanu.

Datoriile către magistrați și Pfizer, printre problemele semnalate de liderul PSD

Sorin Grindeanu a pus sub semnul întrebării dacă deficitul bugetar raportat la sfârșitul lunii septembrie include toate obligațiile financiare ale statului.

"Acest deficit de la sfârșitul lunii septembrie, care a sărit cu un punct într-o lună, nu cuprindea multe lucruri. Pe mine mă interesează să văd facturile și lucrările, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistrați, care e de vreo 10 miliarde, dacă a fost celebra datorie către Pfizer făcută de niște domni de la USR", a afirmat președintele PSD.

Acesta a cerut, astfel, clarificări privind includerea acestor datorii în datele financiare prezentate până acum, fără a preciza dacă obligațiile respective au fost sau nu contabilizate.

Sorin Grindeanu: "O să avem surprize neplăcute" în privința PNRR

Liderul PSD și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la modul în care au fost gestionate fondurile europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

"Din păcate, și asta o spun după o discuție lungă cu Mihai Ghigiu, eu cred că o să avem surprize neplăcute față de cum a gestionat Guvernul Bolojan PNRR", a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, România mai are de încasat 7,4 miliarde de euro din fondurile PNRR, iar aproximativ jumătate din această sumă ar fi în pericol.

"Noi mai avem 7,4 miliarde de euro de încasat și sunt în pericol cam jumătate. Noi trebuie să prezentăm românilor situația la zi", a avertizat liderul PSD.

Grindeanu a mai afirmat că ministrul Finanțelor ar urma să prezinte în zilele următoare situația financiară actualizată a țării.

"Eu cred că în câteva zile ministrul Finanțelor va veni în fața românilor și va prezenta situația la zi și e datoria lui și a celorlalți miniștri să prezinte datele reale", a mai spus Sorin Grindeanu.