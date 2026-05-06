Ce au înţeles ruşii din moţiunea de cenzură din România: "S-a prăbuşit Guvernul. Vine un pro-rus?"

Moţiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan a fost analizată de întreaga presă străină, inclusiv de cea rusă. Cea mai importantă publicaţie din Rusia se întreabă dacă în locul guvernului Bolojan va veni un guvern pro-rus.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 16:07
"Guvernul României s-a prăbuşit. Urmează un politician pro-rus?", e titlul unei ample analize realizate de Komsomoliskaia Pravda, cel mai mare ziar din Rusia. "Parlamentul României a emis un vot de neîncredere, ceea ce înseamnă demisia premierului Ilie Bolojan. Astfel, sistemul de putere începe să se prăbuşească, sistem pe care UE l-a impus românilor în 2025 cu încălcări evidente ale principiilor democratice", au scris jurnaliştii ruşi.

În analiza lor, ruşii vorbesc pe larg despre anularea alegerilor din România şi îl numesc pe preşedintele Nicuşor Dan drept "un lider pe deplin loial globaliştilor". În opinia lor, moţiunea de cenzură care a invalidat practic guvernul Bolojan este un rezultat direct al deciziei de anulare a primului tur al alegerilor prezidenţiale. 

Komsomoliskaia Pravda l-a intervievat şi pe Vadim Trukhațev, prezentat ca fiind un expert în Europa de Est. "În 2025, Uniunea Europeană a plasat la București, practic, personalități loiale Bruxelles-ului. Adevărul este că prin România trece una dintre rutele de aprovizionare militară a Kievului din Europa. Georgescu nu era pe placul regimului Zelenski, așa că în UE s-a decis: la naiba cu democrația, România este o țară prea importantă pentru a permite alegerea unor politicieni 'necorespunzători' acolo", a declarat Vadim Trukhațev, conferenţiar la Universitate de Finanţe din cadrul Federaţiei Ruse.

