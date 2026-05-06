Alexandru Muraru: Puciul din PNL la care spera PSD a eșuat. Să-și caute parteneri de guvernare la AUR

Tensiunile politice au escaladat după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar schimburile de replici dintre partide devin tot mai dure în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități. Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis un mesaj ferm către PSD, respingând scenariile privind o criză internă în partid și acuzând social-democrații că au generat actualul blocaj politic.

Alexandru Muraru: PSD să-și caute parteneri de guvernare la AUR. Să vadă Manda cum e să te ducă AUR cu preşul

"Îi transmit lui Manda și olguților din PSD că puciul la care spera în interiorul PNL a eșuat, iar criza guvernamentală pe care social-democrații au provocat-o este strict problema lor. Să-și caute parteneri de guvernare la AUR. Dacă la demolare se pricep, vor vedea cum e cu extremiștii la guvernare. PSD a crezut că Ilie Bolojan este incomod. O să vadă Manda cum e să te ducă AUR cu preșul. Să fie clar, PNL a intrat la guvernare cu un scop clar. Acela de a face reforme, nu să devină remorca celor care speră să țină România în beznă", a spus Alexandru Muraru.

Deputatul susţine că Partidul Naţional Liberal nu și-a schimbat cu nimic poziția.

"Același program de reforme, același premier, aceeași direcție. Dacă PSD a rupt coaliția tocmai din cauza acestui program, nu e clar ce anume ar fi de negociat la nouă înțelegere cu excepția cazului în care PSD se așteaptă ca PNL să renunțe la ceea ce susține. Diferența dintre PNL și PSD este concretă și asumată public. În moțiunea de cenzură și în declarațiile care au precedat-o, PSD a spus răspicat că acest program de reforme este greșit. Dar PNL rămâne la fel de ferm în susținerea lui. Nu e o neînțelegere de ton sau de ritm, e o divergență de fond, pusă în scris și votată", a completat deputatul PNL.

Declarațiile vin după ce moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a dus la căderea Executivului, deschizând o nouă perioadă de incertitudine politică.

În acest context, senatorul USR Cristian Ghinea a declarat că situația din PNL a fost interpretată drept "un puci nereușit", însă a subliniat că formațiunea sa rămâne de partea liberalilor și îl susține în continuare pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan a convocat între timp consultări informale la Palatul Cotroceni, încercând să identifice o soluție pentru formarea unui nou guvern.

