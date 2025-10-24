Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Grindeanu preia negocierile pentru reforma pensiilor speciale. PSD ar putea veni cu un proiect separat

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pare să fi preluat frâiele reformei pensiilor speciale ale magistraților, în locul lui Ilie Bolojan (PNL). Grindeanu a anunțat public că a avut "un dialog constructiv (...) cu toți actorii relevanți din justiție", în vederea elaborării unui nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 12:41
Grindeanu preia negocierile pentru reforma pensiilor speciale. PSD ar putea veni cu un proiect separat - Hepta

"Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională", a transmis Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Liderul PSD a menționat explicit că a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, cu șefa CSM, Elena Costache, și cu procurorul general Alex Florența. Printre cei implicați se mai află și ministrul Justiției, ministrul Muncii și vicepremierul Marian Neacșu.

"Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă", mai afirmă Grindeanu, care cheamă și ceilalți lideri ai coaliției "să fie parte activă din soluție".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu pensii speciale magistrati negocieri bolojan psd pnl
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu preia negocierile pentru reforma pensiilor speciale. PSD ar putea veni cu un proiect separat