Grindeanu preia negocierile pentru reforma pensiilor speciale. PSD ar putea veni cu un proiect separat

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pare să fi preluat frâiele reformei pensiilor speciale ale magistraților, în locul lui Ilie Bolojan (PNL). Grindeanu a anunțat public că a avut "un dialog constructiv (...) cu toți actorii relevanți din justiție", în vederea elaborării unui nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

"Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională", a transmis Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD a menționat explicit că a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, cu șefa CSM, Elena Costache, și cu procurorul general Alex Florența. Printre cei implicați se mai află și ministrul Justiției, ministrul Muncii și vicepremierul Marian Neacșu.

"Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă", mai afirmă Grindeanu, care cheamă și ceilalți lideri ai coaliției "să fie parte activă din soluție".

