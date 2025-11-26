Grindeanu: Sper ca CSM să dea avizul pe proiectul pensiilor magistraţilor şi joi să existe o şedinţă de guvern

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii dă joi avizul asupra proiectului legii privind pensiile magistraţilor, Guvernul ar putea să îşi angajeze răspunderea pentru acesta săptămâna viitoare în Parlament.

"Ştiţi foarte bine părerea mea şi continui să o susţin, că noi am pierdut timpul o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege şi nu eram la mâna CSM, dar deja ţine de trecut această treabă. Şi atunci, eu sper să dea CSM acest aviz, astfel încât joi seara să existe o şedinţă de guvern şi să poată fi trimis acest proiect şi Guvernul să îşi angajeze răspunderea.

Eu cred că e în interesul României totuşi ca Guvernul să facă de îndată o şedinţă şi să trimită către Parlament acest proiect de lege. Doar că am văzut că încă se votează în diverse curţi de apel, sunt programate astfel de voturi. Era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat la o decizie", a spus Grindeanu, miercuri, la Palatul Parlamentului.

Preşedintele PSD a menţionat că în cazul în care se respectă acest program, Guvernul ar putea să îşi angajeze răspunderea săptămâna viitoare pentru acest proiect.

