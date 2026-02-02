Sorin Grindeanu leagă rămânerea la guvernare de programele PSD: Dacă ieşim din coaliție, guvernul e picat

PSD leagă rămânerea la guvernare de introducerea programelor "relansare economică" ale partidului în bugetul pe 2026 . "Evaluarea privind ieșirea de la guvernare se finalizează odată cu bugetul. Nu se poate cu guvern minoritar. Dacă PSD iese din coaliție, guvernul e picat" , a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026

Sorin Grindeanu a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. El a menționat că, pentru pachetele de reformă a administrației și de relansare economică, așteaptă din partea Guvernului să vină cu procedura pe care dorește să o aplice și că nu are un răspuns dacă acestea pot fi adoptate prin ordonanță de urgență. Potrivit lui Grindeanu, bugetul pe 2026 ar urma să fie trimis în Parlament la finalul lunii, ceea ce este foarte târziu.

"Acestea sunt măsuri care trebuie să fie prinse în buget, cele legate de solidaritate. Deci nu va fi un pachet asumat în Parlament, sunt măsuri finanțate prin bugetul de stat. Dacă vă referiți la pachetele de administrație locală și centrală, plus pachetul de reforme, în acest moment suntem, așa cum bine știți, închiși cu negocierile pe toate și așteptăm din partea Guvernului să vină cu procedura pe care dorește să o aplice", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre măsurile anunțate de PSD după ședința Consiliului Politic Național și cuprinse în pachetul de solidaritate.

El a arătat că nu are, deocamdată, un răspuns dacă cele două pachete de reformă - al administrației și de relansare economică - pot fi adoptate prin ordonanță de urgență. "Dacă se pot aproba prin ordonanță de urgență, nu avem nimic împotrivă. Ambele, concomitent", a adăugat el.

Despre calendarul adoptării bugetului pe 2026, președintele PSD a arătat că aici actorul principal este Ministerul Finanțelor. "A avut loc o primă discuție cu toate ministerele. S-au dat, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, limitele bugetare pe fiecare minister în parte. Eu cred că, pe finalul acestei luni, ar trebui să-și termine procedurile. Târziu, dar ar trebui să-și termine procedurile Ministerul de Finanțe și să vină cu bugetul în Parlament", a explicat Grindeanu.

Grindeanu: Evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul

Liderul social democrat a mai declarat că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se va finaliza odată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse şi vor avea un tablou complet.

"N-am finalizat-o. (..) Atunci când am pornit această evaluare internă, am şi anunţat, urmare a unui Birou permanent naţional, că perioada se închide odată cu bugetul. Atunci vom vedea dacă şi măsurile noastre propuse sunt prinse, atunci vom avea un tablou complet şi atunci vom fi în stare să ne facem, aşa cum am spus, o imagine completă şi să spunem care este evaluarea noastră. Asta am anunţat şi atunci, aşteptăm bugetul", a declarat Grindeanu.

Despre criticile din PNL, la adresa premierului Bolojan, Grindeanu a spus că el nu se bagă în treburile interne ale PNL-ului şi are pretenţia să se întâmple acelaşi lucru şi din partea celor alţi parteneri. "Să nu credeţi că ne ducem la coaliţie şi ne măsurăm cine-i mai şubred sau neşubred, intern", a subliniat el.

Grindeanu: Nu e nevoie ca PSD să facă moțiune. În momentul în care a ieșit dintr-o coaliție, guvernul e picat

Grindeanu a comentat şi scenariul unui guvern minoritar. "Din punctul nostru de vedere, nu se poate. Nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat".

Grindeanu: Apocalipsa tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte

Președintele PSD a mai spus că "apocalipsa tăierilor", a concedierilor și a reducerilor trebuie gândită mult mai așezat de acum înainte, arătând că, în momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze, în primul rând, dorința de a face bine românilor, nu de a le face rău.

"Fie că vorbim de măsurile pentru administrația locală, de măsurile fiscale, de modalitatea de cheltuire a acestor sume și de reținerea lor de către autoritățile locale, de finanțarea programelor de tip Anghel Saligny, de pachetul de solidaritate, de pachetul pe energie. De asemenea, miniștrii agriculturii și ai transporturilor au anunțat astăzi proiectele pe care doresc să le finanțeze din buget. Și, desigur, partea organizatorică internă, anunțată de secretarul general - declanșarea organizării interne, alegerile pe secții de votare, la nivel de UAT-uri. A fost o ședință bună. Ne așteptăm la o sesiune nu simplă, o sesiune pe care o privim cu foarte multă atenție și seriozitate", a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a arătat că, în birourile permanente, în general, au rămas aceiași colegi ca în mandatul trecut. Potrivit lui Grindeanu, "această apocalipsă a tăierilor, a concedierilor și a reducerilor este o chestiune care trebuie gândită mult mai așezat".

"Asta nu înseamnă că statul nu trebuie să-și reducă cheltuielile acolo unde poate. Suntem parteneri în aceste demersuri. Statul trebuie să comaseze instituții care nu își găsesc rostul. Doar că s-a apăsat mai mult decât era cazul în aceste luni și de aceea am venit cu aceste propuneri, care încearcă să îmbunătățească viața românilor, în special a celor cu venituri mici", a subliniat el.

Grindeanu a mai arătat că, de exemplu, pentru CASS-ul aplicat pensiilor - care nu se aplică în prezent pensiilor sub 3.000 de lei - un coleg a venit cu o propunere pe care o ia în calcul: eliminarea CASS-ului până la pragul de 3.300 de lei, având în vedere că anul trecut inflația a fost de aproximativ 10%.

