Ilie Bolojan a anunțat că nu își va demisia din funcția de premier și că va guverna în continuare România. Luni, 5.000 de social-democrați au votat pentru retragerea sprijinului politic al premierului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că nu se așteaptă la miracole de la Palatul Cotroceni .

Ilie Bolojan anunță că nu își dă demisia: "Voi continua să exercit mandatul de premier" - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la scurt timp ce social-democraţii au decis să îi retragă sprijinul politic, că a luat act de decizia "complet greşită şi iresponsabilă" a PSD.

"Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanţe, buna guvernare şi respectul faţă de cetăţeni. Ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastră, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă totală de respect faţă de cetăţeni", a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că toate deciziile au fost asumate de coaliție.

"În toată această perioadă, toate deciziile au fost luate conform programului de guernare, asumate de către toate partidele şi este total anormal să încerci să fii parte a deciziei dar să fugi de răspunderea deciziilor. Şi sunt câteva lucruri care nu au fost negociabile în această perioadă şi nu trebuie să fie nici în perioada următoare: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin fonduri europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre. Ce s-a întâmplat aceste zile arată că PSD nu este de acord cu aceste principii", a continuat premierul.

În plus, Bolojan a declarta că va continua să asigure guvernarea țării

"Având în vedere responsabilitatea faţă de români, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noaste pentru a trece cu bine perioada aceasta complicată pentru ţara noastră", a anunţat Bolojan.

"Este o decizie iresponsabilă şi în context internaţional, avem o surprapunere de crize şi orice om de stat care se consideră responabil, în acest moment caută să îşi întărească ţara şi economia, nu să o slăbească", a continuat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a declarat că PSD și-a mințit electoratul și cetățenii țării în ultimele zile.

"Tot ce au făcut în aceste zile, minţind elecoratul, cetăţenii, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel, nu face decât să descalifice această acţiune politică".

În plus, premierul Bolojan a declarat că va continua să își exercite mandatul.

"Voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetăţenii ţării noastre, pentru a asigura stabilitatea guvernării".

În final, premierul a mulțumit tuturor celor care și-au exprimat sprijinul, făcând referire la mitingul din Piața Victoriei dar și la comentariile și mesajele primite pe platformele social media.

