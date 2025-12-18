După luni de negocieri, guvernanţii s-au înţeles asupra tăierilor de la stat. Salariile nu vor scădea, dar bugetarii vor avea venituri mai mici pentru că nu mai primesc sporuri şi prime. Ar putea fi instituţii unde se fac concedieri. Parlamentarii vor pierde 10% din banii pentru cabinetele de lucru, adică vor încasa 6.300 de euro pe lună, în loc de 7.000.

Patru luni au durat discuţiile din Coaliţie pentru reforma administraţiei publice. În cele din urmă, liderii Puterii au agreat o reducere cu 10% a cheltuielilor din administraţia centrală, asta fără tăieri de salarii. Se vor tăia, în schimb, primele si sporurile încasate de bugetari, iar în unele institutii s-ar putea ajunge şi la concedieri.

Măsurile de austeritate le vor simţi oarecum şi demnitarii

"Acolo unde se dovedește că avem personal în plus, acolo unde se dovedește că avem oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, ele trebuie desființate, acesta este adevărul", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Primarii vor avea două opţiuni în 2026. Vor desfiinţa 10% din posturile ocupate sau vor tăia cu 10% cheltuielile de personal. "Consider că impozitele cetățenilor trebuie să plece în investiții și nu în salariile unor oameni care nu își justifică posturile, indiferent că e vorba de o Primărie mare sau una mică. Acolo unde pot fi reduse cheltuielile, de personal sau nu peste tot trebuie făcut acest lucru", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Măsurile de austeritate le vor simţi oarecum şi demnitarii. Suma forfetară încasată de senatori şi deputaţi se va reduce cu 10% în 2026. Aleşii încasează, acum, 7.000 euro lună pentru cabinetele parlamentare, adică peste 80.000 euro în fiecare an. La un calcul simplu, cei 465 aleşi consumă anual aproape 40 milioane euro, doar pentru funcţionarea cabinetelor de lucru. De anul viitor, suma forfetară se va reduce la 6.300 euro / lună, iar senatorii si deputatii vor pierde peste 8.000 euro din banii încasaţi anual. În final, tăierea de 10%, va aduce o economie de 4 milioane euro pe an.

Tot de anul viitor, subvenţia pentru partidele politice se va reduce cu 10%. De la 284 milioane de lei, alocate prin Bugetul din acest an, suma primită de partide va ajunge, anul viitor, la 255 milioane lei.

