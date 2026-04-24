Bolojan: În fiecare zi în care am putut, am blocat sinecuri PSD-iste. Nu regret metafora cu șobolanii

Premierul Ilie Bolojan a declarat la EuropaFM că viitoarea lege a salarizării unitare nu va duce la scăderea veniturilor, subliniind că adoptarea acesteia este esențială pentru accesarea a 700 de milioane de euro din fonduri europene. Șeful Guvernului a transmis şi că nu regretă metafora cu şobolanii.

Întrebat la Europa FM ce sentimente are faţă de foştii parteneri de la PSD, premierul a răspuns că "am un sentiment că, atunci când faci o înţelegere, când faci un contract, aşa cum am făcut noi protocolul de coaliţie, programul de guvernare, pe care le respecţi, te aştepţi ca şi ceilalţi să respecte. Nu s-a întâmplat asta. Dacă ai un sentiment aşa, uneori, de nu înţelegi lucrurile, de ce, dacă nu sunt soluţii, de ce creezi aşteptări, dacă ştii că nu există soluţii care să onoreze acele aşteptări? Pentru că doar vei crea nemulţumire. Am, aşa, un sentiment de neînţelegere, de ce trebuie să mai generezi o criză când orice om care are o responsabilitate pentru ţara lui, în diferite poziţii, în astfel de situaţii, caută să o întărească, nu să o slăbească".

Bolojan: În fiecare zi în care am putut, am blocat sinecuri PSD-iste

"Nu faci lucrurile cum ai vrea, ci cum impune realitatea. Era presiune mare când a venit acest guvern. Dacă ar fi fost după mine, în condiții normale, prima dată un stat își oprește cheltuielile și pierderile, apoi la taxe", a declarat premierul Ilie Bolojan, întrebat dacă regretă că nu a început cu dezangajarea sinecurilor.

Întrebat dacă, acum, că e singur la guvernare, dă afară sinecuri PSD-iste, premierul a răspuns: "În fiecare zi în care am stat și am avut ocazia să blochez sinecuri, le-am blocat. Gândiți-vă la companii. Că am promovat legislația care impune reforma instituțiilor care erau scăpate de sub control din punct de vedere al salarizării, al cheltuielilor, ANRE, ASF". "Poți să schimbi o persoană sau alta, dar trebuie să schimbi sisteme și ele nu sunt ușor de schimbat", a mai completat șeful Guvernului.

Bolojan: Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi

Întrebat dacă în perioada următoare vor fi concediaţi oameni din structurile centrale ale statului care pot fi atribuiţi PSD, premierul a spus că miniştrii interimari vor realiza o analiză la nivelul ministerelor pe care le preiau, adăugând că oamenii "incompetenţi" sau "rău intenţionaţi" vor trebui înlocuiţi.

"Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe o zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii sau oamenii care creează probleme. Asta va fi abordarea", a spus Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte legislaţia referitoare la achiziţii, premierul a declarat că aceasta este "imperfectă", dar a evidenţiat totodată faptul că există autorităţi care derulează contracte "în bună regulă", care pun condiţii de calificare sau condiţii contractuale "fără echivoc" şi care urmăresc calitatea lucrărilor.

"Dacă o autoritate este bine intenţionată, are echipe de profesionişti în compartimentele de achiziţii sau la tehnic, cu actuala legislaţie se poate face o treabă bună. În condiţiile în care oameni rău intenţionaţi sau slab profesionişti, în condiţiile în care firmele au antene prin comisiile de achiziţii, poţi să ai aproape orice fel de legislaţie, pentru că ea poate fi driblată", a mai spus Bolojan.

Bolojan, despre legea salarizării: Nu va scădea niciun venit per total, de aprobarea ei depinde accesarea a 700 de milioane de euro

"Legislația legată de achiziții și aplicarea ei nu va fi niciodată perfectă. În condițiile în care firmele au „antene” prin comisiile de achiziții. România s-a angajat să acceseze fonduri PNRR că va veni cu o lege a salarizării unitare. De aprobarea ei depinde accesarea a 700 de milioane de euro. Toate forțele care au fost în Coaliție au fost de acord că este nevoie de ea. Introducerea unor sporuri, clase profesionale, sporuri incluse în salarii a dus la creșteri salariale. Pentru cetățeni, salariați, la final contează câți bani îți intră în cont. Această lege nu va scădea niciun venit per total", a declarat Bolojan.

"Logica este ca cei care au azi câștiguri mai mari ca urmare a clasificării meseriilor să rămână cu ce au astfel încât să fie ajunși în câțiva ani de cei care acum stau pe loc. În proiect există posibilitatea să se iasă din sistemul paușal iar celor din sectorul de stat să li se acorde bonificații ca celor din mediul privat", a mai adăugat el.

"Fiecare guvern vrea să mărească salariile, fiecare angajator vrea să mărească salariile angajaților. 166 miliarde lei ne costă salariile, peste 8% din PIB. Noi nu putem să depășim acest procent. Dacă ești responsabil și știi că nu ai bani. Pentru ca anul viitor să crească salariile, este deja o necesitate. Plafonul de acum afectează salariile reale ca urmare a inflației. Trebuie să le spui cinstit oamenilor cu cât ar putea crește. Dacă avem creștere economică bună, încasare taxe, reducere cheltuieli, reducere posturi. Dacă sunt mulți angajați, ei consumă costurile pentru cei care lucrează. Am avea câteva miliarde anul viitor pentru majorări", a mai precizat Bolojan.

"Săptămâna viitoare avem discuții pentru o formă agreată. Apoi transperanță, dezbatere publică si apoi va ajunge în Parlamentul României. Sper să nu o transformăm într-un ping pong de promisiuni care nu pot fi onorate", a mai declarat premierul.

Bolojan, despre ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități: Ilie Bolojan nu a luat din banii oamenilor

Întrebat de ce a tăiat ajutorul pentru persoanele cu dizabilități, premierul a spus că nu au fost tăiate. "Când am extins plata CASS, persoanele au rămas exceptate. Acum plătesc o parte din impozitul pe proprietate. Este o contribuție la bugetul local. Fiecare casă are nevoie de drumuri, canalizare", a explicat Bolojan.

"Stimate domn, Ilie Bolojan nu a luat din banii oamenilor. Impozitele sunt contribuția fiecăruia la utilitățile publice. Aceasta e realitatea. Nu există să asiguri condiții nesustenabile pentru un stat. Știința de a guverna e dată de a livra maxim posibil cu resursele pe care le ai", a mai spus premierul.

Bolojan, despre metafora cu șobolanii: "Nu regret"

Întrebat dacă regretă că a introdus termenul de şobolan în discursul public, premierul a răspuns că nu deoarece consideră că exemplul este uşor de înţeles pentru public. "Am dat un exemplu simplu. Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înţelesul oamenilor. În condiţiile în care ai nişte bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară, pe care le-ai muncit din greu şi ţi se distrug, îţi dai seama că, oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii. Şi ca să răspund celui care a ridicat această întrebare, ar trebui înţeles că o ţară, comunitate, o familie nu poate cheltui mult timp mai mult decât şi îşi poate permite şi atunci, ca să avem un stat pentru cetăţeni şi nu cetăţeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puţin posibil, trebuie să reducem cheltuielile de funcţionare la maximum ca să ne rămână nişte resurse să întoarcem în serviciile publice, putem face asta dacă avem o administraţie eficientă", a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că fiecare persoană care îşi face datoria, fie în sectorul public, fie în cel privat, contribuie la susţinerea României. Întrebat să dea un exemplu concret pentru a evita generalizările, el a răspuns: "În condiţiile în care ai oameni care sunt pe posturi şi tolerează furturile, fac parte din astfel de reţele, tolerează ineficienţa, aceşti oameni sunt la capitolul probleme care îţi distrug resursele".

"Un om care încurajează sisteme de corupţie, care tolerează sau încurajează mecanisme, acest tip de sistem, cu siguranţă nu trebuie să funcţioneze în sectorul public. Dar nu îmi place să calific niciun om cu categoria de şobolan. Fiecare om are demnitatea lui. (...) Am dat acest exemplu, era un exemplu metaforic, dar nu cred că e căderea mea personală sau a oamenilor care înţeleg că nivelul de discurs trebuie să fie unul civilizat, să vină să pună etichete într-o formă sau alta. Dar devalizarea bugetului public este asemănătoare cu exemplul pe care l-am dat", a adăugat Bolojan. El a mai spus că a explicat că "nu oamenii sunt şobolani", menţionând că a "descris o situaţie".

Bolojan: Alegerile în două tururi nu rezolvă problemele administraţiei locale

Premierul susţine că trecerea la alegeri locale în două tururi nu ar rezolva problemele administraţiei locale, subliniind că fiecare sistem de vot are atât avantaje, cât şi dezavantaje. "Votul în două tururi, în general, favorizează schimbarea, pentru că în turul doi e de obicei un referendum împotriva primarului în funcţie. Dar în acelaşi timp pulverizează lucrurile. Sunt mult mai mulţi candidaţi, mult mai multe partide. (...) Gândiţi-vă la această coaliţie de patru partide, plus grupul minorităţilor. E foarte dificil de administrat. Vedeţi ce s-a întâmplat. E suficient ca un singur partid să facă ce s-a întâmplat, ca să strici toată coaliţia", a spus el.

Premierul a precizat că votul într-un singur tur aduce mai multă stabilitate, fiind util mai ales primarilor aflaţi deja în funcţie. "Ca să faci lucruri bune ai nevoie de timp, ai nevoie de mandate. Am această experienţă. Dar eu am câştigat din două tururi, când am câştigat prima dată. Şi favorizează grupările, restrânge numărul de partide. Soluţia asta cu vot dintr-un tur sau din două nu rezolvă calitatea în administraţie. Cetăţenii rezolvă asta. Te uiţi cine candidează, te documentezi, votezi. Dacă primarul care este în funcţie a promis ceva şi n-a făcut, nu-l mai votezi", a declarat premierul.

Bolojan, despre miniştrii PSD: Am avut o relaţie civilizată. Au fost bruiaţi din afara Guvernului

Bolojan a mai declarat că a avut o "relaţie civilizată" cu miniştrii PSD, menţionând că aceştia au fost adesea "bruiaţi din afara Guvernului, din zona politică", fiind puşi în situaţii în care nu ştiau cum să reacţioneze. Potrivit premierului, toţi cei cu care s-a întâlnit în aceste zile i-au spus că le pare rău de "zona la care s-a ajuns".

"Deci eu am avut o relaţie civilizată cu miniştrii din guvern. Şi vă spun cu toată răspunderea, dacă n-ar fi fost bruiaţi din afara Guvernului, din zona politică, fiind puşi de multe ori în situaţii în care nu ştiau cum să reacţioneze, să răspundă la lucrurile pe care le-am convenit pe comun acord în guvern sau să respecte, după aceea, punctajul de partid care se bătea cap în cap cu ce am stabilit noi. Eu am avut o relaţie civilizată şi, aşa cum am spus, toate realizările, cu plusuri, cu minusuri, le-am făcut împreună. Cu toţi cei cu care m-am întâlnit în aceste zile am avut această discuţie. Au spus: asta este situaţia, ne pare rău de zona la care s-a ajuns", a explicat Bolojan, întrebat dacă vreun ministru al PSD i-a spus că îi pare rău când a demisionat.

Premierul a subliniat că a avut o relaţie civilizată, pe care o construieşte întotdeauna. "Nu poţi să ai echipe, dacă nu respecţi oamenii, nu există nicăieri asta, nici în sectorul privat, nici în cel public", a adăugat Bolojan.

Bolojan, despre secretarii de stat de la PSD: Nu-ţi poţi permite, când ai o situaţie de provizorat, să te apuci să faci tot felul de schimbări politice

Bolojan a mai transmis că atât secretarii de stat, cât şi funcţionarii din ministere trebuie evaluaţi în funcţie de activitatea lor, însă a subliniat că, într-o perioadă de provizorat, nu pot fi operate "tot felul de schimbări politice". Premierul a spus că mandatul pe care l-a dat miniştilor, pe care îl va aplica şi el personal, este ca oamenii calificaţi să rămână, cei care nu sunt buni profesionişti să fie înlocuiţi.

"Miniştrii PSD şi-au dat demisia, până nu se publică în Monitorul Oficial în zilele următoare ei sunt operaţionali, iar secretarii de stat, din anunţurile făcute de PSD, ar urma să demisioneze când se publică demisiile sau când ar urma să depună moţiunea de cenzură, vom vedea ce e de făcut. Şi secretarii de stat sunt parte a acestei echipe, şi cel mai mic funcţionar din minister, ei trebui evaluaţi după ceea ce lucrează", a precizat Bolojan, întrebat dacă secretarii de stat PSD îşi vor da demisia.

El a mai spus că nu pot fi făcute schimbări politice când există o situaţie de provizorat. "Nu-ţi poţi permite, când ai PNRR-ul în faţă, când ai o situaţie de provizorat, să te apuci să faci tot felul de schimbări politice, de la cel mai mic funcţionar până la cel mai mare. Mandatul pe care l-am dat miniştilor, şi-l voi aplica şi eu personal: oamenii calificaţi rămân, care-şi fac datoria, oamenii care nu sunt buni profesionişti sau care nu fac ceea ce este necesar în serviciul public, corect, pentru ţara asta, trebuie înlocuiţi", a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan: Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor. Nu există altă posibilitate

"Fondul de pensii, dacă nu este alimentat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta este o chestiune cât se poate de clară. Deci, în fiecare an, statul român trebuie să alimenteze fondul de pensii, în afară de contribuţiile pe care le-au făcut cei care au lucrat în România, pentru a putea plăti pensiile din România. Sunt câteva fenomene pe care trebuie să le corectăm. Unul pe care, din păcate, nu-l putem influenţa - demografia. Gândiţi-vă că generaţia mea, generaţiile mele, cei născuţi în anii '68 - '70, suntem 450.000 - 500.000 de oameni. Când noi vom ieşi la pensie, cei care lucrăm în afara sectorului militar - pentru că deja colegii mei sunt toţi la pensie, la 56 de ani - peste 7-8 ani, generaţiile care vor intra pe piaţa muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, că ne place, că nu ne place, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează şi trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează mai mult", a precizat Bolojan, întrebat în legătură cu pensiile militarilor.

El a subliniat că vârsta medie de pensionare în România este sub 60 de ani, deoarece există categorii profesionale care se retrag la 47, 48, 50 sau 52 de ani. "Şi, că ne place, că nu ne place, nu pentru că avem un premier sau altul, astea sunt date de realitate economică, pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme nu mai este sustenabil să se meargă pe această situaţie. Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate", a mai explicat premierul.

Bolojan a precizat că Guvernul va încerca să prezinte o variantă de lucru în perioada imediat următoare. "Vom încerca, exact ca în legea legată de salarizarea unitară, ca săptămâna viitoare să venim cu o propunere", a precizat Bolojan. Întrebat cu cât va creşte vârsta de pensionare, el a spus că nu poate să de o cifră exactă. "Trebuie crescut, dar nu poţi să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii paraşutist sau scafandru şi alta este să fii la popotă, în spate, adică sunt situaţii diferite şi aici e o problemă de detaliu, dar, inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută", a adăugat premierul.

El a mai spus că atât creşterea vârstei de pensionare, cât şi creşterea stagiului minim - "care nu mai poate să fie 15-20 de ani, ci trebuie să fie mult mai mare" - sunt măsuri obligatorii.

Referitor la problema legată de nivelul pensiei şi de corecţii, Bolojan a spus că s-a ajuns într-adevăr într-o situaţie care "nu e în regulă" ca, de exemplu, un colonel care a ieşit acum şapte ani la pensie să aibă o pensie mult mai mică decât un caporal sau un maistru militar care iese acum. "Asta nu poate fi corectată de pe-o zi pe alta. Din punctul meu de vedere, în condiţiile în care se stabileşte creşterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac ar trebui să se ia o sumă de bani - nu pot să dau acum cifre - în care, treptat - treptat, să se vină cu anumite ajustări. Dar când ai creat nişte dezechilibre enorme nu poţi să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta şi nu mi se pare normal, din nou, să dau nişte speranţe care nu pot fi onorate, pentru că am colegi care sunt militari pensionari, am oameni pe care îi respect şi trebuie să mă văd cu ei pe stradă mâine, când nu mai sunt premier, şi nu fac astfel de lucruri", a mai explicat premierul.

Bolojan: Va fi făcută publică lista producătorilor de energie care au obţinut documente de racordare la reţea

Premierul a declarat că va fi făcută publică lista producătorilor de energie care au obţinut autorizaţii de racordare la reţea. Bolojan a menţionat că nu toate companiile care au obţinut ATR (aviz tehnic de racordare) au făcut-o cu intenţia de a "specula". A explicat însă că, atunci când apar întârzieri de câţiva ani în implementare, este vorba despre proiecte care blochează producţia de energie.

"În momentul în care se vede că de ani de zile nu ai făcut nimic, înseamnă că doar ai speculat. Dar pot fi şi situaţii obiective în care, din întârzierea unor avize - la Autoritatea Aeronautică, la Mediu - poţi să ai întârzieri. Dar asta înseamnă câteva luni. Nu poţi să ai cu anii aceste întârzieri. Fără să pun o anatemă pe o zonă sau alta, este inacceptabil să se permite o astfel de situaţie care practic să blocheze producţia de energie suplimentară în România", a precizat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a arătat că a declanşat un "război" cu cei care "au blocat accesul" în sistemele de energie. "Noi avem nevoie cam de 9.000 de Megawaţi într-o zi. Dacă am avea încă 1.000 - 2.000 de Megawaţi producţie în plus, ar fi nemaipomenit, pentru că ar scădea preţurile. Dar noi am eliberat documente de racordare pentru 80.000 de Megawaţi, mult peste capacitatea noastră. Şi mai au în bucătărie încă 30.000 de Megawaţi", a spus el.

De asemenea, luni urmează să fie puse în transparenţă decizională două regulamente care vizează susţinerea proiectelor serioase şi anularea celor care vizează doar blocarea accesului. În paralel, Guvernul va pregăti o legislaţie primară în domeniu.

"Am avut o întâlnire cu preşedintele ANRE şi am convenit ca luni să punem în transparenţă decizională două regulamente care instituie garanţii, impun termene ferme şi stabilesc condiţii clare pentru dezangajare, în aşa fel încât să rămână doar proiectele serioase, iar cele care sunt doar hârtii făcute, ca să blocheze accesul şi eventual să poată fi vândute, să fie anulate. Iar în paralel, Guvernul va pregăti o legislaţie primară, în aşa fel încât dacă nu se ajunge la o soluţie cât se poate de clară, prin regulamente, să impunem asta prin legislaţie primară", a menţionat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a subliniat că ANRE trebuie să impună garanţii, "astfel încât să fie menţinuţi investitorii serioşi", nu cei care "au făcut doar hârtii", pentru a bloca accesul la reţelele de transport şi distribuţie.

"Nu putem scădea preţul la energie, dacă nu eliberăm accesul la reţele. Am primit lista cu toate firmele şi o vom face publică. (...) Prin faptul că am avut regulamente permisive, prin faptul că cei care administrează reţeaua au eliberat autorizaţii peste capacitatea reţelei... (...) Aici nu e vorba de o persoană, ci de un sistem de speculare de blocaj, pe care - văzând că funcţionează - s-au dus mai mulţi în această zonă. Trebuie să corectăm lucrurile. Atunci vom avea energie ieftină", a mai spus Bolojan.

Bolojan: Nu am negociat cu AUR, dar întotdeauna am căutat ca în Parlament să am relaţii civilizate

"Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament, să am relaţii civilizate, am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignesc oamenii, nu m-aţi văzut pe mine făcând asta niciodată, şi n-am de ce să explic că nu vom face, dacă n-am făcut noi acest lucru. Dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una este ceea ce se discută pe holuri, şi alta înseamnă abordări instituţionale", a spus Bolojan, întrebat dacă va negocia cu AUR ca să nu voteze moţiunea de cenzură sau să nu depună moţiune de cenzură.

El a adăugat, legat de faptul că parlamentari ai PNL ar discuta cu AUR, că nu poate să le interzică să discute între ei. "Nu, eu nu pot să interzic, şi nu am interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare şi vă daţi seama că subiectul voturilor în aceste zile este unul important şi nu cred că se întâlnesc câte doi, trei parlamentari chiar din acelaşi partid să nu discute aceste aspecte", a precizat Ilie Bolojan.

Întrebat în legătură cu una dintre condiţiile impuse de AUR pentru sprijin, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari, Bolojan a spus: "Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun în general şi nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice sau democraţia românească".

"Ce este important de făcut? Nu numărul este neapărat la cât se reduce. Este important că atunci când faci reducerea, şi se poate face, şi am spus-o că susţin acest lucru, să se respecte câteva echilibre, pe de o parte să ai cel puţin doi senatori în fiecare judeţ ca să fie reprezentate şi puterea, şi opoziţia, datorită reprezentării, de exemplu, dar în acelaşi timp să se păstreze o pondere a minorităţilor naţionale, pentru că astăzi - cred că sunt 17 parlamentari ai minorităţilor - e anormal să reduci numărul de parlamentari, în general, şi fără să reduci ponderea minorităţilor sau este anormal să reduci numărul de parlamentari desfiinţând minorităţile. Deci trebuie păstrate în echilibru", a explicat premierul.

Legat de tăierea subvenţiilor la partide, Bolojan a menţionat că a făcut două reduceri consecutive. "Din nou, mi se pare un lucru de bun simţ ca între alegeri, când partidele nu au cheltuieli de tip electoral, să existe valori mai mici, şi ceea ce este important - să existe o transparenţă totală a modului în care se folosesc aceste sume. Deci din punctul meu de vedere aici ţine de cheltuirea banului public şi dacă le cerem oamenilor să facă nişte eforturi, şi noi am făcut acest lucru, am redus cu 10% sumele forfetare la parlamentari, am redus cu 20% banii de la partid, aceasta este realitatea, dar asta nu înseamnă că nu se mai poate reduce", a arătat premierul.

