Ilie Bolojan: Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism

"Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. România nu mai suportă alte crize politice artificiale", declară miercuri premierul Ilie Bolojan.

"Făcând abstracție de calitatea mea de premier, unde ar putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România astăzi are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că e guvernul cu premier Bolojean sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate și de consecvență în luarea acestor măsuri. Prin urmare, cred că orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. Și asta o știu toți oamenii care înțeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale", a transmis prim-ministrul, la Digi24.

El a adăugat că "am avut un an și jumătate de alegeri în care, în context preelectoral, s-au luat tot felul de decizii pe care le decontăm acum și dacă nu ne trezim și nu mergem într-o direcție normală, așa cum am spus, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica".

"Lucrurile care se complică bugetar degenerază în complicații economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetățenii țării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când știu că nu este o situație bună, dar este una tranzitorie și ne vine nota de plată la toți într-o formă sau alta pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuți. Deci nu cred că o astfel de soluție este realistă și fezabilă și România, cu un premier sau altul, astăzi are nevoie de stabilitate politică", a subliniat Bolojan.

