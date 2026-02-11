Cupa Mondială 2026. Lotul Scoţiei: Scott McTominay este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Scoţiei, una dintre reprezentantele Europei la turneul final.

Naţionala de fotbal a Scoţiei a fost repartizată în Grupa C la Campionatul Mondial, alături de Brazilia, Maroc şi Haiti, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Haiti, pe Boston Stadium.

Pentru Scoţia urmează meciurile cu Maroc, din 20 iunie, ora 01.00, de pe Boston Stadium, şi cu Brazilia, din 25 iunie, ora 01.00, de pe Miami Stadium.

Program meciuri Scoţia la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 04.00, Haiti - Scoţia

20 iunie, ora 01.00, Scoţia - Maroc

25 iunie, ora 01.00, Scoţia - Brazilia

Cum s-a calificat Scoţia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Scoţiei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat Grupa C din preliminariile europene, grupă din care au mai făcut parte Danemarca, Grecia şi Belarus.

Scoţienii au obţinut biletele pentru turneul final în special graţie evoluţiilor de pe teren propriu, 4-2 cu Danemarca, 3-1 cu Grecia şi 2-1 cu Belarus. În deplasare, Scoţia a obţinut o singură victorie, 2-0 pe terenul celor din Belarus. Scoţia a făcut 0-0 în Danemarca şi a cedat, oarecum surprinzător, în Grecia, 2-3.

Lotul Scoţiei

Steve Clarke, antrenorul Scoţiei, are la dispoziţie câţiva jucători cu nume, chiar dacă McTominay sau Billy Gilmour acuză, momentan, probleme medicale. Este de aşteptat ca din lotul lărgit al Scoţiei, cu care Clarke va pregăti participarea la turneul final, să nu lipsească jucători precum:

Portari - Craig Gordon, Liam Kelly, Angus Gunn, Zander Clark, Scott Bain.

Fundaşi - Aaron Hickey, Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, John Souttar, Scott McKenna, Anthony Ralston, Josh Doig, Nathan Patterson, Ryan Porteous, Max Johnston, Ross McCrorieI.

Mijlocaşi - Scott McTominay, John McGinn, Andy Irving, Ryan Christie, Connor Barron, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, Kenny McLean, Billy Gilmour, Lennon Miller, Josh Mulligan.

Atacanţi - Lyndon Dykes, Ché Adams, George Hirst, Lawrence Shankland, Kieron Bowie, Tommy Conway, James Wilson, Kevin Nisbet.

Top jucători Scoţia: Scott McTominay este vedeta echipei

Naţionala de fotbal a Scoţiei are câteva individualităţi interesante, dar cel mai bine cotat jucător rămâne Scott McTominay, mijlocaşul lui Napoli, cotat la 45 de milioane de euro. Alături de McTominay strălucesc Billy Gilmour, colegul lui McTominay de la Napoli, cotat la 20 de milioane de euro, Lewis Ferguson, de la Bologna, cotat la 20 de milioane de euro, Ben Gannon-Doak, de la Bournemouth, cotat la 18 milioane de euro, sau Aaron Hickey, de la Brentford, cotat la 16 milioane de euro.

Scott McTominay are 29 de ani şi a crescut în Academia celor de la Manchester United. A marcat 29 de goluri în 255 de meciuri jucate pentru seniorii lui United, înainte de a ajunge la Napoli, actuala sa echipă, în 2024. Pentru italieni, McTominay a marcat, până acum, 23 de goluri în 70 de meciuri. Scoţianul are în palmares, printre altele, titlul de campion al Italiei, cucerit cu Napoli, anul trecut, titlul de cel mai bun jucător din Serie A, în sezonul 2024-2025, o Cupă a Ligii Angliei, câştigată cu Manchester United, în 2023, o Cupă a Angliei, câştigată cu Manchester United, în 2024, şi o finală de Europa League, cu Manchester United, în 2021. McTominay a marcat 14 goluri în 67 de selecţii la naţionala Scoţiei.

Steve Clarke este antrenorul Scoţiei

Naţionala de fotbal a Scoţiei este condusă, din 2019, de Steve Clarke, un tehnician de 62 de ani. Clarke a jucat fotbal la St. Mirren, peste 200 de meciuri, şi la Chelsea Londra, în jur de 350 de meciuri, şi a antrenat echipe precum Newcastle United, West Bromwich Albion, Reading şi Kilmarnock.

Clarke a câştigat Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei şi Cupa Cupelor cu Chelsea Londra, ca jucător, şi două titluri de campion al Angliei, Cupa Angliei şi Cupa Ligii Angliei cu Chelsea Londra, ca antrenor secund al lui Jose Mourinho.

Palmaresul Scoţiei la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Scoţiei participă pentru prima dată la un turneu final de Campionat Mondial în ultimele aproape trei decenii. Ultima participare a Scoţiei s-a înregistrat la turneul final din Franţa, din 1998.

Chiar şi aşa, Scoţia are opt participări în palmares, cinci consecutive, în perioada 1974-1990, dar nu a trecut niciodată de faza grupelor. Cea mai bună participare este considerată cea din 1974, când Scoţia a părăsit neînvinsă competiţia, 2-0 cu Zair, 0-0 cu Brazilia şi 1-1 cu Iugoslavia, şi o calificare, în faza a doua a grupelor, ratată la golaveraj.

