Daniel Băluţă şi-a lansat oficial candidatura la alegerile pentru primăria municipiului în prezenţa primarilor PSD din Bucureşti şi din ţară. Şi, aşa, mai bifăm un moment care ne apropie şi mai mult de startul campaniei electorale.

Bucureştenii vor avea de ales între 18 candidaţi la alegerile pentru primăria Capitalei. Doar patru candidaţi sunt, însă, favoriţi în sondaje, iar fiecare are susţinători grei în spate. Liberalul Ciprian Ciucu mizează pe spijinul premierului Ilie Bolojan, în timp ce Cătălin Drulă, de la USR, se prezintă drept continuatorul lui Nicuşor Dan.

Lansarea oficială a candidaturii lui Daniel Băluţă a fost organizată la Galeria Senat, fostul combinat al Fondului Plastic. În debutul discursului, candidatul PSD la primăria Capitalei a început cu o descriere personală.

"Sunt Daniel Băluţă. Medic la bază, administrator prin vocaţie şi omul care a înţeles că nu ajunge să identifici problema, trebuie să o şi rezolvi. Sunt aici nu ca să spun poveşti şi nu ca să dau vina pe ce a fost. Ci pentru că ştiu să construiesc", a spus candidatul PSD la primăria Capitalei.

Pe scenă a urcat şi fiica sa de 17 ani care l-a îmbrăţişat după discurs.

Primari de sector, dar şi edili din ţară au venit să-l susţină.

"Este un om extrem de riguros, un om care a reuşit să creeze, o spun cu invidie, dar şi cu prietenie, cea mai bună echipă administrativă din Bucureşti", a afirmat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

"Am prieteni care îmi spun: Robert, vezi că Daniel îţi face concurenţă serioasă. Cu un ochi râd, cu unul plâng, că aşa e în viaţă, Daniel, e greu să te bucuri de succesul altuia", a spus Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

"Dacă este un primar din România de la care eu să fi învăţat foarte multe lucruri, acesta este Daniel Băluţă", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut colegilor de partid să strângă rândurile în spatele candidatului.

"Vreau ca în perioada următoare toţi oamenii noştri să fie în stradă, să vorbim cu bucureştenii, să le explicăm ceea ce vrea Daniel Băluţă. Daniel Băluţă, în 7 decembrie, va deveni primarul general al Bucureştiului pentru că merită şi pentru că este cel mai bun", a afirmat Sorin Grindeanu.

Dincolo de programe, o temă a campaniei pentru Bucureşti ţine de susţinerea pe care fiecare candidat o are.

"Am susţinerea premierului Ilie Bolojan, am susţinerea colegilor de la REPER şi încă odată le mulţumesc pentru acest lucru", a spus candidatul PNL la primăria Capitalei.

"Eu cred în programul pe care Nicuşor Dan l-a avut pentru bucureşteni. Contracandidaţii mei de la sectoare. Nu pot decât să-l citez pe preşedintele României care a spus că Constituţia nu-i permite să spună ce au făcut împreună cu speculatorii imobiliari", a declarat Cătălin Drulă.

În cel mai recent sondaj de opinie, Ciprian Ciucu are un uşor avans faţă de Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. Pe locul 4 este plasată Anca Alexandrescu, care este susţinută de aur.

Cercetarea CURS îl dă pe Daniel Băluţă drept favorit cu 27 la sută. Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă sunt la egalitate, 22 la sută, în timp ce Anca Alexandrescu este tot pe locul 4.

Campania electorală începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie. Votul, dintr-un singur tur, va avea loc pe 7 decembrie.

Drulă: A aruncat 6 milioane de euro pe o fântână cântătoare

Totuşi, în timpul evenimentului de lansare a candidaturii lui Daniel Băluţă, din alt colţ al Bucureştiului, Cătălin Drulă a profitat de moment şi a postat pe pagina sa de Facebook o analiză, să îi spunem.

Înarmat cu un marker, tablă şi motive, candidatul USR la primăria Capitalei a explicat de ce Daniel Băluţă nu ar putea să fie un primar bun.

"Băluță nu este un primar bun. Haideți să vă arăt de ce: un primar bun trebuie să fie onest și să reziste presiunilor interlope, de grup, de clan. Un primar bun trebuie să dezvolte în interesul comunității, să aibă un urbanism de calitate, cu cartiere noi care au spații de joacă, care au trotuare pentru mămici cu copii, care sunt pentru oameni, nu pentru mafia imobiliară. Un primar bun trebuie să aibă grijă de banul public, să îi pese ca cheltuielile să fie făcute cu cap. Ori un primar care aruncă 6 milioane de euro pe o fântână cântătoare, milioane de euro pe perdele de luminițe sau pentru un uscător de rufe inspirat, chipurile, din arhitecți celebri, nu e un primar care are grijă de comunitate", a spus Cătălin Drulă într-un clip pe Facebook.

