INSCOP: 40.8% dintre români ar vota cu AUR la parlamentare, 17,9% cu PSD, 15,2% cu PNL şi 12,8% cu USR

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a III-a, arată că formaţiunea AUR continuă să conducă detaşat în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu 40.8%. Următoarele poziţii sunt ocupate de PSD (17.9%), PNL (15.2%) şi USR (12.8%). Sondajul a fost realizat în perioada 1–9 septembrie 2025.

Conform barometrului Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025, AUR continuă să conducă detaşat în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare.

Potrivit sondajului, cu privire la intenţia de vot la alegeri parlamentare, 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% cu PSD (faţă de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 15.2% cu PNL (faţă de 17.3% în iunie 2025), iar 12.8% cu USR (faţă de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Preferinţele alegătorilor pentru partidele POT, UDMR şi SOS au scăzut faţă de iunie 2025

Cercetarea sociologică mai arată că pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (faţă de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), pentru UDMR – 4% (faţă de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SOS Romania – 2.8% (faţă de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025), iar pentru SENS – 2.1% (faţă de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

0.6% dintre votanţi îşi exprimă preferinţa pentru un independent (faţă de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (faţă de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

"Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanţei, arată consolidarea intenţiei de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o uşoară creştere a intenţiei de vot pentru PSD, o uşoară scădere în cazul PNL şi stagnare în cazul USR. Susţinerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliţiei guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susţinerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziţie (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%", declară Remus Ştefureac - director INSCOP Research.

Datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice

Potrivit lui Ştefureac, chiar dacă susţinerea electorală pentru partidele coaliţiei nu se prăbuşeşte, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susţin partidele puterii şi jumătate care susţin partidele opoziţiei.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research îşi propune să aducă în atenţia publică teme de interes pentru a stimula conversaţii naţionale despre subiecte diverse şi politici publice esenţiale pentru prezentul şi viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire şi instituţii academice de prestigiu, un demers pentru a contribui la consolidarea democraţiei prin utilizarea de instrumente ştiinţifice şi credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetăţenilor.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025.

Metoda de cercetare a fost interviu, prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

