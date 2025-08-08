Ion Iliescu a părăsit pentru totdeauna palatul Cotroceni în aplauze şi huiduieli

Ion Iliescu a lăsat în urmă o Românie divizată, plină de ură şi resentimente, care nici nu uită, nici nu iartă. Primul preşedinte al României democrate a avut parte de funeralii de stat. Dar printre salvele de tun s-a auzit şi Imnul Golanilor.

Au bătut clopotele pentru fostul preşedinte Ion Iliescu în biserica de la Cotroceni, renovată chiar în timpul mandatului său. Guvernul s-a ocupat de organizarea funeraliilor de stat, primele de după 1989. La ceremonia religioasă au participat doar câteva persoane, foarte apropiate de Ion Iliescu.

"Dumnezeu să îl ierte. Că nu este om care să fie viu şi să nu greşească", a spus una dintre persoanele care au venit să îi aducă un ultim omagiu.

"Mai bine golan decât activist! Mai bine mort decât comunist!"

Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit onorul final, pe Platoul Marinescu. Fanfara a intonat ultima dată pentru el imnul României. După care, fostul preşedinte a ieşit pentru totdeauna pe poarta palatului de unde a condus ţara aproape 11 ani. La 35 de ani după a fost ales preşedinte de către 85 la sută dintre români, Ion Iliescu a plecat dintre noi în aplauze timide şi huiduieli. Pe fundal s-a auzit imnul care s-a născut în anii 90, în Piaţa Revoluţiei, între două mineriade.

"Mai bine golan decât activist! Mai bine mort decât comunist!", sunt vesurile care au răsunat în urma fostului preşedinte.

"Onorul de stat se acordă eroilor Revoluţiei sau victimelor regimului Iliescu şi pur şi simplu am vrut să-mi exprim revolta", a declarat un protestatar.

Oameni de toate felurile au venit să îşi ia rămas bun

La cimitirul militar Ghencea III, sicriul a fost aşezat pe un afet de tun. Ca o ironie, acelaşi afet care l-a purtat pe ultimul drum şi pe regele Mihai, cel pe care Ion Iliescu nu l-a lăsat să intre în ţară. Câteva zeci de oameni au aşteptat sosirea cortegiului.

"Sunt puţin emoţionat şi îndurerat cu sinceritate pentru faptul că l-am preţuit şi l-am iubit pe acest om", a declarat Ion Huţanu, un admirator venit special de la Iaşi, cu trenul, imediat după ce a aflat că Ion Iliescu s-a stins.

"Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost preşedintele României şi a fost preşedinte şi pentru mine. Cu o marjă procentuală apreciabilă, cunosc adevărul despre evenimentele din '89 şi cele despre mineriade", a spus şi Faur Isaia, omul care în anul 2000 l-a stropit cu cerneală pe fostul preşedinte Emil Constantinescu.

George avea doar cinci ani când Ion Iliescu a plecat de la şefia statului. Acum, la 26 de ani, în semn de respect a venit să-i aducă un ultim omagiu. "Este un exemplu pentru toţi politicienii. În primul rând a avut curajul de a face politică. A ştiut să se afirme în politică, ceea ce este mare lucru", afirmă George, admirator.

Au venit să îşi ia adio de la Ion Iliescu şi mulţi dintre cei care îi datorează succesul în politică.

"Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectam pe noi, istoria noastră şi pe el aşa cum a fost. Cu lucrurile bune şi cu lucrurile rele", a declarat Adrian Năstase.

128 de militari i-au acordat onorul fostului preşedinte

"21 de salve de tun sunt trase chiar acum. Este momentul în care sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Ion Iliescu este coborât în groapă", ne-a informat în direct reporterul Observator, Mădălina Iacob.

Viorica Dăncilă, fostă prim-ministru, a rămas impresionată de ceremonie. "Trebuie să ducem mai departe lucrurile bune şi să evităm greşelile trecutului", a spus ea.

Inculpat alături de Ion Iliescu pentru crime împotriva umanităţii în dosarul Revoluţiei, Gelu Voican Voiculescu a apreciat şi el ceremonia cu onoruri militare.

"Mi s-a părut demna de un mare om de stat, care a fost preşedintele Ion Iliescu cu merite incontestabile pe care nu e cazul să vi le repet. Îmi rămâne în minte omenia lui", a spus Gelu Voican Voiculescu.

Cine a lipsit de la ceremonie?

De la ceremonie a lipsit soţia sa, Nina, şi ea grav bolnavă, dar şi lideri politici care au crescut, mai mult sau mai puţin, în umbra lui Iliescu. Dar şi unii politicieni care s-au intersectat, în diferite momente, cu Ion Iliescu - Petre Roman, Liviu Dragnea sau Mircea Geoană. Au lipsit şi actualul preşedinte şi Klaus Iohannis.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰