Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"

Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentate din Ungaria produce un cutremur la noi, în rândul UDMR. Viitorul premier acuză formaţiunea că a indus în eroare electoratul din România printr-o propagandă mincinoasă în favoarea lui Viktor Orban. Kelemen Hunor respinge acuzaţiile, dar nu exclude posibilitatea ca sprijinul financiar pentru maghiarii din Transilvania să fie redus. Liderul UDMR a fost invitat săptămâna viitoare la Budapesta pentru o discuţie faţă în faţă cu Peter Magyar.

Peter Magyar a luat la ţintă UDMR chiar în prima conferinţă de presă, după victoria zdrobitoare în alegerile parlamentare de duminică. Nemulţumirile lui au pornit chiar din timpul alegerilor prezidenţiale de la noi, când Viktor Orban l-a susţinut George Simion, iar UDMR nu a luat nicio poziţie faţă de premierul maghiar.

Sprijinul lui Viktor Orban pentru George Simion, criticat de Magyar

"Viktor Orban nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania pentru un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania", a spus Peter Magyar.

Din cei peste un milion de maghiari din România, puţin peste o sută de mii au votat la alegerile de duminică, majoritatea cu Fidesz, partidul lui Viktor Orban. Magyar spune că electoratul de aici a fost victima unei campanii de dezinformare

"Aceeași propagandă FIDESZ, finanțată din banii contribuabililor maghiari, funcționează și în Transilvania şi au minţit continuu, dimineaţă, prânz şi seară, despre partidul meu şi despre mine, iar UDMR-ul, condus de Kelemen Hunor, a jucat un rol în această campanie de denigrare", a declarat Peter Magyar, premierul ales al Ungariei.

Kelemen Hunor evită să comenteze acuzațiile

"Kelemen Hunor este aşteptat săptămâna viitoare aici, la Budapesta, pentru o întâlnire faţă în faţă cu Peter Magyar", a transmis Alex Prunean, jurnalist Observator.

Kelemen Hunor a refuzat să comenteze acuzaţiile.

"Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România și sunt convins că e o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni", a spus Kelemen Hunor, președinte UDMR.

Peter Magyar promite relații bune cu maghiarii din România

Peter Magyar îi asigură pe maghiarii din România că nu vor fi uitaţi si spune că vrea o relaţie bună cu liderii de la Bucuresti.

"Până în 2014, Kelemen Hunor și Orban Victor n-au avut relații bune. UDMR nu a avut relațiile bune cu Fidesul, dar s-au conformat. Cred că şi acum se vor conforma. Peter Magyar nu va avea cum să se opună UDMR-ului. Totuşi, reprezintă o comunitate de un milion de oameni", a afirmat Maria Gal, jurnalistă română stabilită în Ungaria.

Peter Magyar propune lărgirea Grupului de la Vişegrad, supranumit mica uniunea europeană a estului, de la 4 la opt state, pentru a include şi România.

