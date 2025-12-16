Aflat la Summitul privind securitatea Flancului Estic din Helsinki, preşedintele Nicuşor Dan a adus în discuţie şi scandalul momentului, cel din Justiţie. Acesta a declarată că se află în contact cu România, deși se află în afara țării, iar la discuția de la Palatul Cotroceni din 22 decembrie sunt așteptate ambele părți să-și spună punctul de vedere.

Șeful statului a adăugat că atunci când sute de magistrați acuză nereguli în sistemul de justiție înseamnă că "este o problemă gravă". Reacţia vine după ce, în urmă cu o săptămână, într-un material publicat de Recorder, mai mulți magistrații, unii sub protecția anonimatului, au făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, Înalta Curte sau CSM.

"Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multe vreme despre ce se întâmplă în justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun "lucrurile astea se întâmplă", înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluția la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate și dovedite, pentru că și asta e important. Apropo de asta, la dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite, și într-o direcție, și în cealaltă. Și ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecția Judiciară sau procedura de numire a șefilor de instanțe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și, bineînțeles, să avem voința politică să le corectăm. Așa cum am anunțat, 22 decembrie, o discuție importantă pe justiție și care, evident, va continua", a declarat Nicuşor Dan.

