Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot: "E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice"

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, "cu atât mai mult la această prezenţă" . El le cere bucureștenilor să iasă la urne "cu încredere, cu toată inima" și atrage atenția că "e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice" .

"Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, după un weekend, şi mulţi v-aţi planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulţumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezenţă", a spus Cătălin Drulă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El informează că se află, împreună cu echipa sa, la sediul de campanie, de unde se asigură că "toate voturile vor fi corect numărate".

"E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeţi şi votaţi cu încredere, cu toată inima", îi îndeamnă Drulă pe bucureştenii care nu au mers încă la vot.

