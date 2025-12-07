Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot: "E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice"

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, "cu atât mai mult la această prezenţă". El le cere bucureștenilor să iasă la urne "cu încredere, cu toată inima" și atrage atenția că "e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice".

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 17:39
Cătălin Drulă îndeamnă bucureștenii să iasă la urne: "E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice" - Hepta

"Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, după un weekend, şi mulţi v-aţi planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulţumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezenţă", a spus Cătălin Drulă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El informează că se află, împreună cu echipa sa, la sediul de campanie, de unde se asigură că "toate voturile vor fi corect numărate". 

"E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeţi şi votaţi cu încredere, cu toată inima", îi îndeamnă Drulă pe bucureştenii care nu au mers încă la vot.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

catalin drula mesaj facebook alegeri partiale locale bucuresti
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri politice » Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot: "E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice"