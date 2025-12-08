Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă și cheltuieli în plus, iar conform unui studiu recent, românii se pregătesc de un Crăciun mai scump. Trei sferturi dintre ei își pregătesc bugete mai mari, în vreme ce doar un sfert consideră că vor cheltui la fel ca anul trecut.

40% dintre cei care au fost chestionaţi spun că vor cheltui între 500 şi 1.000 de lei pentru cadourile de Crăciun. 65% din respondenţi spun că vor cheltui mai mult faţă de anul 2024.

Banii vin din economii şi din salariul pe luna decembrie. Doar unul din 5 români ia în calcul să folosească cardul de credit

Întrebaţi de unde îşi vor face cumpărăturile pentru masa de Crăciun, 75% dintre respondenţi au spus supermarket şi mai puţin din magazinele online şi pieţe.

Mulţi vor petrece Crăciunul acasă alături de familie, rude şi prieteni. Doar 8% dintre români vor merge în concendiu.

Când au fost întrebaţi ce cadou simbolic îşi doresc, cei mai mulţi au răspuns sănătate, noroc, bani şi linişte.

Studiul a fost făcut pe 750 de respondenţi cu vârste cuprinse între 18 şi 75 de ani.

