Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, spune că plasarea lui Ciprian Ciucu sub control judiciar cu două zile înainte de congresul partidului ridică semne de întrebare și ar avea o conotație politică. Orban afirmă că inclusiv comunicatul procurorilor ar fi neclar și sugerează posibile legături și influențe politice în derularea anchetei.

Ludovic Orban sare în apărarea lui Ciucu. "Zi neagră pentru democrația din România" - Hepta

Ludovic Orban face referire la situația primarului general al Capitalei și prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, care a fost audiat la DNA și plasat sub control judiciar cu două zile înainte de congresul liberalilor, afirmând că comunicatul procurorilor "nu este clar" și ridică semne de întrebare.

În același mesaj, fostul lider liberal sugerează că numirea procurorului de caz ar avea legături politice indirecte, făcând referire la actualul ministru al Justiției, Alina Gorghiu.

"Zi neagră pentru democrația din România. Cu două zile înainte de congresul PNL, Ciprian Ciucu, primar general al capitalei și primvicepreședinte PNL, este chemat la audieri la DNA și este pus sub control judiciar. DNA dă un comunicat oficial din care nu se poate înțelege nimic clar. Procurorul de caz, cu totul și cu totul întâmplător, a ajuns în funcție printr-un examen organizat în timpul mandatului de ministru al justiției al ghiciți cui?. A nimănui alta decât șefa reală a puciștilor din PNL, Alina Gorghiu", a scris Ludovic Orban.

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De asemenea, Orban acuză o posibilă utilizare politică a instituțiilor statului în contextul altor anchete, menționând informații difuzate de Antena 3 CNN privind o presupusă verificare a președintelui USR, Dominic Fritz, de către Agenția Națională de Integritate.

"A3 difuzează informația că Dominic Fritz, președintele USR, este vizat de o nouă anchetă a ANI ( asta ca să se știe că dacă instanța nu validează astăzi referatul ANI, i se va găsi altceva lui Dominic Fritz pentru a fi sancționat)", potrivit lui Orban.

Fostul lider PNL mai critică și decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda o hotărâre internă a partidului, susținând că aceasta ar avea implicații politice și ar încuraja ignorarea deciziilor formațiunii privind un eventual guvern condus de Nicolae Veștea.

"La Tribunalul Ilfov ( moșia baronului Thuma ) se emite instantaneu, la acțiunea declanșată de cei 16 parlamentari trădători, o ordonanță președințială prin care se suspendă o hotărâre luată democratic într-un for statutar al Partidului Național Liberal ( o decizie aberantă care are rolul de a da mesajul către alți parlamentari PNL că pot să încalce liniștiți decizia PNL de a nu vota învestirea guvernului Veștea pentru că nu vor fi dați afară din partid)", a transmis Ludovic Orban.

Totodată, Orban face referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind negocierile pentru susținerea unui guvern în Parlament, interpretându-le drept o acceptare tacită a sprijinului AUR.

"Vreți să ne intimidați ? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare. Nu faceți altceva decât să ne ajutați să distingem și mai clar tentaculele caracatiței din partide, justiție, servicii. Și ne veți ajuta să știm și mai limpede împotriva cui trebuie să luptăm pentru a garanta democrația în România, pentru a permite exxercitarea neîngrădită a drepturilor și libertăților cetățenilor români", a scris Orban.