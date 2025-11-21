Antena Meniu Search
Ludovic Orban: "Viaţa mea nu este o telenovelă, domnule preşedinte"

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că 'viaţa mea nu este telenovelă'. Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 16:01
Ludovic Orban: Viaţa mea nu este o telenovelă, domnule preşedinte

El admite că a avut o diferenţă de abordare cu şeful statului şi în privinţa campaniei pentru Primăria Capitalei.

Reacţia lui Ludovic Orban vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre despărţirea de el, că uneori, se mai întâmplă telenovele, arătând că, atunci când un demnitar are un consilier şi consilierul, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă şi îi spune cald şi ferm îmi pare rău, nu mai putem continua.

Potrivit şefului statului, ceea ce trebuia să se întâmple era ca acel consilier să îşi scrie demisia şi împreună să comunice că s-au despărţit amiabil.

