Evenimente în Bucureşti, miercuri 24 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem în ajun de Crăciun, ziua de miercuri, 24 decembrie, încă aduce destule evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Suntem convinşi că mulţi bucureşteni au plecat sau pleacă din oraş, pentru a petrece Crăciunul în deplasare, dar chiar şi aşa considerăm că oamenii rămaşi în oraş ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile de zi cu zi.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 24 decembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în viaţa de zi cu zi.

Concerte şi spectacole în Bucureşti, miercuri 24 decembrie

În Berăria H, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un concert tribut "Christmas Eve with Elvis", concert tribut Elvis Presley susţinut de italienii Roberto Elvis & The Heartbreakers.

La Teatrul Ion Creangă, de la ora 18.00, se desfăşoară spectacolul "Supereroii revin!". Spectacolul îi are în prim plan pe "Stăpânul internetului", dar şi personaje celebre precum Albă ca Zăpada, Pinocchio sau Omul de tinichea.

Petreceri în Bucureşti, miercuri 24 decembrie

De la ora 18.00, în Naive are loc o nouă petrecere din seria "Meat Experience | Live Cooking Station".

De la ora 21.00, în True Club sunteţi aşteptaţi la un "Christmas Party" unde accesul costă 390 de lei, dar aveţi incluse, printre altele, bufet festiv, trupă live şi DJ set.

Târguri de Crăciun în Bucureşti, miercuri 24 decembrie

Sunt ultimele zile în care vă puteţi bucura de tot ceea ce înseamnă un târg de Crăciun, de la "Bucharest Downtown Christmas Market", din Piața Universității, şi până la târgul de Crăciun "Tărâmul de Gheață", de la Parcul Lumea Copiilor

De asemenea, vă recomandăm să vizitaţi şi târguri de Crăciun precum "Crăciunul Nordului", de la Romexpo, sau "Bucharest Opera Christmas Market", de la Esplanada Operei Naționale.

