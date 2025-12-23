24 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 decembrie

Pe 24 decembrie 640, Papa Ioan al IV-lea devine papă. Pe 24 decembrie 1294, Papa Bonifaciu al VIII-lea este ales papă, înlocuindu-l pe Celestin al V-lea, care a abdicat. Pe 24 decembrie 1777, o expediție condusă de James Cook a ajuns la Insula Crăciunului, cel mai mare atol de corali din lume. Pe 24 decembrie 1814, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord au semnat Tratatul de la Gent, prin care au pus capăt Războiului din 1812. Pe 24 decembrie 1865, şase veterani sudiști ai Războiului Civil American au pus bazele organizației Ku Klux Klan – Societatea "Cagulelor Albe".

Pe 24 decembrie 1871 are loc premiera, la Opera din Cairo, a operei "Aida", de Giuseppe Verdi (libretul Antonio Ghislanzoni). Pe 24 decembrie 1893, industriașul american Henry Ford a testat primul său motor de automobil. Pe 24 decembrie 1897, Octavian Goga a debutat cu versuri în revista "Tribuna" din Sibiu. Pe 24 decembrie 1964 are loc inaugurarea Teatrului "Ion Creangă" din București cu premiera "Harap Alb", în regia lui Ion Lucian, directorul noului teatru. Decretul de construire a teatrului a fost emis pe 4 mai 1965. Pe 24 decembrie 1979, Uniunea Sovietică invadează Afganistanul pentru a susține guvernul comunist.

Nașteri pe 24 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 decembrie, de la Regele Ioan al Angliei, născut pe 24 decembrie 1166, sau Regele George I al Greciei, născut pe 24 decembrie 1845, şi până la actriţa americană Ava Gardner, născută pe 24 decembrie 1922, sau actorul român Mircea Diaconu, născut pe 24 decembrie 1949.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 decembrie s-au născut personalităţi precum politicianul afgan Hamid Karzai, născut pe 24 decembrie 1957, cântăreaţa română Marina Scupra, născută pe 24 decembrie 1967, cântăreţul portorican Ricky Martin, născut pe 24 decembrie 1971, sau cântăreţul britanic Louis Tomlinson, născut pe 24 decembrie 1991.

Decese pe 24 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 decembrie. Dintre acestea amintim pe navigatorul portughez Vasco da Gama, decedat pe 24 decembrie 1524, politicianul german Karl Dönitz, decedat pe 24 decembrie 1980, jurnalistul belgian Danny Huwé, decedat pe 24 decembrie 1989, sau dramaturgul englez John Osborne, decedat pe 24 decembrie 1994.

România i-a pierdut într-o zi de 24 decembrie, printre alţii, pe tenorul Leonard Nae, decedat pe 24 decembrie 1928, compozitorul George Marcu, decedat pe 24 decembrie 1984, scriitorul Haralamb Zincă, decedat pe 24 decembrie 2008, sau actriţa Eugenia Bosânceanu, decedat pe 24 decembrie 2018.

