Marius-Gabriel Lazurca, numit consilier prezidențial și pentru securitate națională

Marius-Gabriel Lazurca a fost numit, vineri, de președintele Nicușor Dan, în funcția de consilier prezidențial și pentru securitate națională.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 12:04
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Lazurca va conduce Departamentul Politică Externă

Administrația Prezidențială precizează că Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat pe 6 octombrie 2025 o serie de decrete prin care mai mulți consilieri prezidențiali și de stat sunt eliberați din funcție, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025. Printre aceștia se afla și Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională.

Marius-Gabriel Lazurca este un diplomat de carieră, intelectual public și autor român. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona.

Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

