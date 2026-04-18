Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, sâmbătă, că va există o nouă creştere a tarifului de energie electrică, în condiţiile în care a existat o creştere a preţurilor gazelor naturale.

Întrebat dacă evoluţiile din Orientul Mijlociu vor avea un efect final în facturile românilor, ministrul a explicat că nu va fi un "şoc", dar că este "evident că o parte din această creştere se va regăsi şi în creşterea tarifului de energie electrică".

"Eu nu spun 'şoc', dar este evident că o creştere a preţurilor gazelor naturale, care, în funcţie de perioadele de raportare, au fost cu 70% mai mari decât perioada de dinaintea izbucnirii războiului, 20% din producţia din România este bazată pe gaze naturale, este evident că o parte din această creştere se va regăsi şi în creşterea tarifului de energie electrică, dar, în momentul de faţă, dat fiind faptul că sunt contracte bilaterale vechi între producători de gaze naturale şi cei care produc energie bazată pe gaze, OMV Petrom, de exemplu, este evident că va fi un potenţial risc, dar nu la nivelul unui şoc pe piaţa energetică", a explicat Bogdan Ivan.

