Câţi bani s-au strâns în conturile românilor din Pilonul 2. APAPR: Randamentul fondurilor depăşeşte inflaţia

Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câştig net de 93,4 miliarde de lei, echivalentul a 17,8 miliarde de euro, pentru participanţi, în primii 18 ani de funcţionare efectivă, potrivit calculelor APAPR publicate pe portalul pilonul2.ro.

La 22 mai 2026, cele şapte fonduri de pensii private de Pilon 2 administrau active nete de 228 de miliarde de lei, adică 43,5 miliarde de euro, în numele a 8,5 milioane de români. În aceeaşi perioadă, fondurile au încasat contribuţii brute totale de 141,8 miliarde de lei şi au făcut plăţi de aproximativ 7,2 miliarde de lei către 335.000 de beneficiari, inclusiv moştenitori.

Diferenţa dintre activele nete administrate, la care se adaugă plăţile deja efectuate, şi contribuţiile brute încasate reprezintă câştigul net obţinut pentru participanţi. Randamentul mediu anual al fondurilor de Pilon 2 a fost de 8,6% în cei 18 ani, peste inflaţia medie anuală de aproximativ 4,8% din aceeaşi perioadă.

În prezent, 8,5 milioane de români au conturi la Pilonul 2, iar peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuţiei de asigurări sociale. Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la aproximativ 11% din PIB.

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Potrivit APAPR, un român care câştigă salariul mediu şi a contribuit lunar de la începutul sistemului are în prezent în contul personal peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii trei ani. Estimările arată că peste un milion de participanţi au în conturi mai mult de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 au depăşit pragul de 100.000 de lei.

Fondurile de pensii, printre cei mai mari investitori din România

Aproximativ 95% din banii din Pilonul 2 sunt investiţi în România, ceea ce face ca fondurile de pensii private să fie printre cei mai importanţi investitori instituţionali autohtoni. Aproximativ două treimi din sume sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert în companii listate la Bursa de Valori Bucureşti.

APAPR arată că fondurile de pensii contribuie astfel la finanţarea pe termen lung a statului român, dar şi la dezvoltarea pieţei de capital. Prin orizontul lung de investiţii, de ordinul deceniilor, acestea pot oferi stabilitate pieţei inclusiv în perioade de volatilitate ridicată.

În prima parte a anului 2026, fondurile de Pilon 2 au continuat să înregistreze rezultate pozitive. De la începutul anului până la 22 mai, randamentele au fost cuprinse între 7% şi 10%, ceea ce a însemnat un câştig net de 18,1 miliarde de lei, echivalentul a 3,5 miliarde de euro, pentru participanţi.

Peste 1,75 milioane de români îşi verifică online contul personal de pensie privată. Totuşi, doar 1,5 milioane de participanţi, adică mai puţin de 18% din total, au cerut să primească exclusiv online informarea anuală obligatorie privind situaţia contribuţiilor şi valoarea acumulată în cont.