Ultimul rămas bun pentru Matias, adolescentul ucis în drum spre casă: Sunt momente în care cuvintele se opresc

Durere fără margini în Dumbrăviţa, judeţul Timiş, unde Matias, un adolescent de 16 ani, a avut parte de un sfârşit tragic în drum spre casă. Întreaga comunitate îl plânge şi se pregăteşte să îşi ia rămas bun de la el.

Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă noaptea, în jurul orei 23:00. Potrivit polițiștilor, un şofer de 64 de ani a intrat în plin în adolescentul care se ducea acasă şi mergea pe partea carosabilă, pentru că drumul nu avea trotuar. În urma impactului, Matias a suferit răni foarte grave și a murit la spital.

Colegii de la Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița, unde Matias a activat ca junior i-au făcut adolescentului un adevărat altar de flori albe pe stadion. La finalul ceremoniei de rămas bun, vor fi înălţate baloane cu heliu.

„Se spune că cel mai greu moment pentru un antrenor este când trebuie să fluiere finalul unui ciclu de învățare. Dar nimic nu te pregătește pentru clipa în care viața însăși fluieră finalul mult prea devreme, lăsând sufletul gol și inima mult prea frântă. Drum lin, Mati!”, au transmis reprezentanții clubului.

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Întreaga comunitate, mesaje de condoleanţe

Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de reprezentanții Colegiului Tehnic „Henri Coandă” din Timișoara, unde Matias era elev.

„Întreaga comunitate a colegiului este mai săracă. Un elev, un coleg, un prieten, un tânăr aflat la început de drum și cu atâtea visuri înainte, a plecat dintre noi, lăsând în urmă tristețe, lacrimi și multe întrebări fără răspuns”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Matias a studiat și la Școala Gimnazială „Casa Speranței” din Timișoara. Reprezentanții școlii au transmis, la rândul lor, un mesaj emoționant, amintind de perioada în care adolescentul a făcut parte din comunitatea unității de învățământ. „El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Psalmul 147:4 – Versetul acesta a fost motto-ul Clasei Steluțelor care ne-au îmbogățit școala în perioada 2016-2021. În aceste momente în care suntem îndurerați profund de plecarea la cer a lui Matias Moț, doamna învățătoare Florina Onaga, colegii lui Maty, colectivul cadrelor didactice, ne arătăm încrederea în Dumnezeul nostru minunat pe care Maty L-a iubit, ne aplecăm inimile spre părinții și familia extinsă a lui Maty, cu care am avut o colaborare frumoasă și ne exprimăm gândurile de binecuvântare pentru fiecare elev al școlii noastre. Dumnezeu să ne mângâie!”, au transmis, marți, reprezentanții unității școlare.

Și comunitatea Bisericii Penticostale Elim deplânge moartea tânărului. „Cu inimile îndurerate, întreaga comunitate a Bisericii Elim deplânge plecarea dintre noi a tânărului Matias-Adrian Moț. Sunt momente în care cuvintele se opresc, iar sufletul rămâne înaintea Domnului în tăcere, lacrimi și rugăciune. În durerea acestei despărțiri, ne agățăm de nădejdea vieții veșnice și de promisiunea că, în Hristos, moartea nu este sfârșitul. Ne rugăm ca Dumnezeul oricărei mângâieri să întărească familia îndoliată, să aducă pace inimilor frânte și să ne ajute pe toți să rămânem ancorați în credința care privește dincolo de această viață. Serviciile de priveghi vor avea loc marți și miercuri, de la ora 19:00, la Biserica Penticostală Elim. Înmormântarea va avea loc joi, de la ora 12:00”, au transmis reprezentanții Bisericii Penticostale Elim.