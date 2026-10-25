Această plantă aromată este bogată în uleiuri esențiale, antioxidanți, compuși benefici pentru organism și minerale importante, precum calciul și potasiul. Folosită atât pentru a da savoare preparatelor culinare, cât și în medicina tradițională, planta este apreciată pentru numeroasele sale proprietăți. Iată ce beneficii poate avea pentru sănătate, potrivit Planeta.pl .

Condimentul banal care conține mai mult calciu decât cașcavalul. Puțini îi cunosc beneficiile - Profimedia

Rozmarinul uscat este o adevărată comoară pentru sănătate. Conține o cantitate impresionantă de calciu (aproximativ 1.280 mg la 100 g), mai mult decât cașcavalul, de exemplu, ceea ce contribuie la menținerea sănătății dinților și oaselor.

În compoziția sa se regăsesc și cantități importante de potasiu (aproximativ 955 mg la 100 g), fibre (circa 42,6 g la 100 g), fier (aproximativ 29,3 mg la 100 g) și magneziu (circa 220 mg la 100 g). Beneficiile acestei plante aromatice nu se opresc însă aici.

Care sunt principalele beneficii ale rozmarinului uscat

Rozmarinul uscat este un condiment aromat, bogat în numeroase substanțe nutritive valoroase pentru organism. Iată care sunt cele mai importante beneficii ale sale:

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Are proprietăți antioxidante. Conține, printre altele, acid rozmarinic și acid carnosic, compuși care contribuie la neutralizarea radicalilor liberi. Susține digestia. Este utilizat în mod tradițional pentru ameliorarea senzației de prea plin, a balonării și a indigestiei.

Are proprietăți antiinflamatoare. Anumite substanțe din compoziția rozmarinului au demonstrat efecte antiinflamatoare în studiile de laborator. Conține minerale valoroase. Printre acestea se numără calciul, important pentru sănătatea dinților și oaselor, potasiul, care contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la buna funcționare a mușchilor, fierul, implicat în producerea hemoglobinei, și magneziul, esențial pentru sistemul nervos și muscular.

Ajută la prepararea unor mâncăruri mai sănătoase. Aroma intensă a rozmarinului permite reducerea cantității de sare adăugate în preparate, ceea ce poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale. Poate susține memoria și concentrarea. Studiile asupra rozmarinului și a aromei sale sugerează că planta ar putea influența anumite aspecte ale funcțiilor cognitive.

Cum poți introduce rozmarinul uscat în alimentație

Rozmarinul uscat poate fi inclus cu ușurință în alimentația zilnică. Poate fi adăugat în preparate cu cartofi copți, legume, carne, pește, supe sau sosuri. Se combină foarte bine cu uleiul de măsline, usturoiul și alte plante aromatice, oferind preparatelor un gust intens și o aromă deosebită.

Din rozmarin se poate prepara și o infuzie. Este suficient să torni apă fierbinte peste o linguriță de rozmarin uscat și să lași amestecul acoperit timp de aproximativ 5-10 minute. Folosirea regulată a rozmarinului drept condiment poate îmbogăți alimentația cu substanțe vegetale cu proprietăți antioxidante și cu cantități mici de minerale.

Totuși, specialiștii recomandă consumul în cantități moderate, ca parte a unei alimentații variate și echilibrate.

Cine ar trebui să consume rozmarin cu precauție

Consumul unor cantități mari de rozmarin poate provoca iritații gastrice și alte probleme digestive. De asemenea, uleiul esențial de rozmarin nu trebuie ingerat, deoarece este foarte concentrat și poate deveni toxic în cazul înghițirii.

Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să manifeste o atenție deosebită, mai ales atunci când vine vorba despre consumul unor cantități mari sau utilizarea preparatelor concentrate pe bază de rozmarin. Siguranța acestora nu a fost suficient demonstrată.

Rozmarinul uscat nu este doar un condiment aromat, ci și o sursă bogată de calciu, mineral esențial pentru sănătatea oaselor și a dinților. Datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatoare, dar și conținutului de minerale precum potasiul și magneziul, rozmarinul poate contribui la susținerea digestiei, la reglarea tensiunii arteriale și la buna funcționare a sistemului nervos și muscular.

Cu toate acestea, este important să fie consumat cu moderație.