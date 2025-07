Ministrul Justiţiei, reacţie la Bolojan: Magistraţii vor ajunge să se pensioneze la 65 de ani doar etapizat

Reforma pensiilor magistraților, între propuneri ferme și precizări de etapizare. Ministerul Justiției nu a inițiat încă un proiect de lege Reforma pensiilor speciale pentru magistrați, anunțată de premierul Ilie Bolojan, a fost urmată de reacții și clarificări din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu. Acesta a declarat marți seară, la Antena 3, că propunerile prezentate de prim-ministru reprezintă "o bază de idei" și nu un proiect legislativ propriu-zis.

"Ceea ce astăzi domnul premier a făcut a fost să prezinte o bază de idei, o bază de soluții care să constituie fundamentul sau premisa unei finalități legislative care, din punctul meu de vedere, nu se poate atinge decât prin dialog efectiv cu puterea din stat care este reprezentată de magistratură. Ministerul Justiției nu a inițiat până în momentul de față un proiect de lege", a explicat Marinescu.

Ministrul Justiției, după reforma anunțată de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a propus marți creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, majorarea vechimii minime de la 25 la 35 de ani și plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, față de actualul 80% din brut. Ministrul Justiției a mai explicat că există deja un proiect de lege aflat în Parlament, inițiat de liderii coaliției, și că este posibil ca reforma să fie dusă la capăt prin mecanism parlamentar. Alternativa ar fi elaborarea unui proiect guvernamental, însă, în acest caz, ar fi nevoie de inițiere oficială din partea ministerelor implicate, cum ar fi Justiția și Munca.

Marinescu a subliniat că orice schimbare în privința pensiilor magistraților trebuie să respecte principiile constituționale și să fie rezultatul unui dialog real cu Comisia Europeană, întrucât legislația care vizează statutul magistraților este legată și de un jalon important din PNRR.

"Foarte important este dialogul cu Comisia Europeană (...). Trebuie să ne luăm absolut toate măsurile necesare ca statul de drept să fie protejat prin orice fel de demers legislativ pe care intenționăm în mod onest să-l facem", a spus ministrul.

În privința creșterii vârstei de pensionare la 65 de ani, Marinescu a explicat că aceasta trebuie să fie aplicată gradual, așa cum s-a stabilit într-o lege din 2023, care prevede deja creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 60 de ani. Conform acestei legi, fiecare magistrat ar trebui să se apropie de noua vârstă printr-un sistem previzibil, cu creșteri de câte patru luni pe an.

"Şi aici deja avem o lege din 2023 care spune că se va trece la vârsta de 60 de ani, asta este în momentul de faţă, cu creştere etapizată, adică previzibilă pentru fiecare magistrat, în funcţie de momentul când a intrat în profesia sa, de câte patru luni la fiecare an, ca să ne ducem către vârsta de 60. În momentul de faţă, din datele comunicate, magistraţii care se pensionau la 47-48 de ani acum se pensionează undeva, vârsta medie cred că este pe la 52-54 de ani, dacă nu greşesc. Vrem să ducem la 65 de ani, trebuie să respectăm, spune Curtea Constituţională, un mecanism de etapizare, asupra căruia putem să discutăm”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu", a declarat Marinescu.

Ministrul Justiției, despre posibilitatea ca vârsta de pensionare să crească brusc din toamnă

Întrebat dacă este posibil ca vârsta de pensionare să crească brusc din toamnă, ministrul a fost tranșant: "Nu, pentru că, repet, trebuie să avem competență și trebuie să avem un respect față de principii jurisprudențiale și principii legale anterior definitiv stabilite".

El a adăugat că România a făcut eforturi pentru a aduce sistemul judiciar la standarde europene și că orice reformă trebuie să păstreze această stabilitate: "Raportul Rule of Law pentru 2025 pentru România este unul cu foarte multe componente pozitive".

Ministrul a încheiat spunând că este convins că premierul Bolojan ia în calcul formula etapizării. "Nu cred că domnul prim-ministru nu are în vedere formula de etapizare pentru că ea s-a conturat ca fiind o certitudine a transferului către vârsta de 65 de ani. Poate nu este de acord cu acele patru luni în fiecare an care ne-ar duce foarte departe. Poate trebuie mai mult ca să comprimăm puțin", a precizat Radu Marinescu.

