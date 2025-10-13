Ministrul Proiectelor Europene: CSM induce în eroare opinia publică pe tema pensiilor speciale

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a criticat dur, luni, într-un mesaj pe Facebook, Consiliul Superior al Magistraturii, acuzând instituția că dezinformează publicul și contrazice poziția oficială a Comisiei Europene, care consideră că jalonul privind reforma pensiilor speciale nu este îndeplinit, motiv pentru care România are suspendate fonduri în valoare de 231 de milioane de euro. CSM a transmis vineri că legea privind pensiile magistraților nu are legătură cu cerințele PNRR şi l-a acuzat pe premierului Ilie Bolojan că minte pe acest subiect.

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru a criticat dur Consiliul Superior al Magistraturii, după ce CSM a sugerat că prim-ministru Ilie Bolojan minte și că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu ar avea nicio legătură de cele ale magistraților.

"Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă. Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană.

Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente - 231 de milioane de euro - au fost suspendate până la clarificarea situației. Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.

Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase - ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate. Nu este vorba despre o "vânătoare de magistrați". Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent. Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate - valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere", este mesajul postat de Pâslaru pe Facebook.

CSM susţine că premierul Bolojan dezinformează în legătură cu jalonul din PNRR: Legea privind pensiile, nicio legătură cu cerinţa CE

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, vineri, 10 octombrie că legea adoptată recent de Guvern privind pensiile magistraţilor nu are "nicio legătură" cu cerinţa formulată de Comisia Europeană, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că actul normativ vizează un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. "Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că 'rezolvarea pensiilor magistraţilor' ar constitui un jalon de care depinde 'o sumă de peste 200 de milioane de euro' din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024", a explicat CSM, într-un comunicat transmis Agerpres.

Consiliul a menţionat că aceeaşi Lege 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor, iar, ulterior, prin Decizia Curţii Constituţionale 724/2024, dispoziţiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituţionale. "În consecinţă, Comisia Europeană a constatat că, în privinţa impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei 724/2024 a Curţii Constituţionale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înţelege că prevederile relevante ale Legii 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern. Aşadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraţilor (condiţii de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate", a indicat CSM.

Conform CSM, legea adoptată recent de Guvern "nu are nicio legătură" cu cerinţa formulată de Comisia Europeană printr-o scrisoare din 25 martie. "Contrar afirmaţiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de Executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215", a adăugat CSM, care completează că problema impozitării pensiilor, evidenţiată de CE, a fost deja reglementată în pachetul numărul 1 de măsuri fiscal-bugetare. "Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni şi interpretări tendenţioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic şi instituţional şi la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanţei de contencios constituţional. Justiţia nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare şi echilibru în relaţia dintre puterile statului", a mai transmis CSM.

