Ministrul Sănătăţii: "Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să îşi facă stocuri de medicamente"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a îndemnat populația la calm în privința unei presupuse crize de medicamente în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Ministrul Sănătăţii: "Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să îşi faci stocuri de medicamente"

Alexandru Rogobete a admis, sâmbătă, la Prima TV că s-ar putea ca la nivelul Uniunii Europene să apară o problemă de producție cu anumite discontinuități, dar că un grup de lucru interinstituțional, creat la nivelul Ministerului Sănătății va monitoriza stocurile de medicamente critice de la nivelul țării și fluctuațiile de preț.

"Sigur că România nu poate controla crizele externe neapărat, sau piața europeană, dar acest grup de lucru interinstituțional pe care l-am făcut și care va avea un obiectiv clar definit prin ordine de ministru, va monitoriza zilnic stocurile pentru lista de medicamente critice de la nivelul țării, va monitoriza fluctuațiile de preț și va fi în contact cu organismele europene care și ele la rândul lor fac același lucru. Am adaptat România la o practică europeană. Vin de la Bruxelles unde am avut discuții inclusiv pe acest subiect încercăm să monitorizăm și să balansăm situațiile. Fac apel la calm. Nu recomand ca oamenii să-și facă stocuri de medicamente acasă pentru că asta va debalansa și mai mult situația și piața. În momentul de față nu suntem într-o criză, de asta am făcut acest grup din timp", a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că grupul creat este este o măsură de prevenție pentru a putea anticipa eventualele discontinuități, scăderi de producție sau creșteri de prețuri.

