Ministrul Sănătăţii: "Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să îşi facă stocuri de medicamente"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a îndemnat populația la calm în privința unei presupuse crize de medicamente în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

de Redactia Observator

la 28.03.2026 , 13:34
Ministrul Sănătăţii: "Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să îşi faci stocuri de medicamente" - Profimedia

Alexandru Rogobete a admis, sâmbătă, la Prima TV că s-ar putea ca la nivelul Uniunii Europene să apară o problemă de producție cu anumite discontinuități, dar că un grup de lucru interinstituțional, creat la nivelul Ministerului Sănătății va monitoriza stocurile de medicamente critice de la nivelul țării și fluctuațiile de preț.

"Sigur că România nu poate controla crizele externe neapărat, sau piața europeană, dar acest grup de lucru interinstituțional pe care l-am făcut și care va avea un obiectiv clar definit prin ordine de ministru, va monitoriza zilnic stocurile pentru lista de medicamente critice de la nivelul țării, va monitoriza fluctuațiile de preț și va fi în contact cu organismele europene care și ele la rândul lor fac același lucru. Am adaptat România la o practică europeană. Vin de la Bruxelles unde am avut discuții inclusiv pe acest subiect încercăm să monitorizăm și să balansăm situațiile. Fac apel la calm. Nu recomand ca oamenii să-și facă stocuri de medicamente acasă pentru că asta va debalansa și mai mult situația și piața. În momentul de față nu suntem într-o criză, de asta am făcut acest grup din timp", a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că grupul creat este este o măsură de prevenție pentru a putea anticipa eventualele discontinuități, scăderi de producție sau creșteri de prețuri.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministrul sanatatii alexandru rogobete medicamente stoc razboi iran
Înapoi la Homepage
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil?
Observator » Ştiri politice » Ministrul Sănătăţii: "Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să îşi facă stocuri de medicamente"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.