Karol Nawrocki, declaraţii comune cu Nicuşor Dan: România şi Polonia sunt "cetăţi de pe flancul estic al NATO"

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat în cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Nicuşor Dan că "România este partener strategic al Poloniei şi aceste contacte directe la cel mai înalt nivel sunt importante, pentru securitatea noastră, dar şi pentru dezvoltarea economică". Nawrocki a mai spus că este important şi pentru că ţările noastre îşi asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei faţă de Rusia: "Atât Polonia în Nord, cât şi România în Sud sunt acele cetăţi de pe flancul estic al NATO".

"Atât Polonia în Nord, cât şi România în Sud sunt acele cetăţi de pe flancul estic al NATO. Astăzi, Varşovia şi Bucureştiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale NATO pe Flancul de Est. Ţările noastre nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci din ce în ce mai des dau un răspuns pentru pericolele de securitate. Asta arată şi prezenţa domnului secretar general Mark Rutte, cu care ne vom întâlni astăzi", a subliniat Karol Nawrocki.

Discuţiile au vizat şi colaborarea industriilor de apărare

Preşedintele Poloniei a mai declarat că discuţiile au vizat şi colaborarea industriilor de apărare.

"Noi considerăm că nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci şi creatori, fabricanţi de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creşterea rezistenţei Europei faţă de pericole, dar bineînţeles că este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare şi să crească participarea statelor din regiune în programele de apărare. Şi toate ţările sunt interesate de asta", a menţionat preşedintele Poloniei.

El a mai spus că îl bucură decizia României de a achiziţiona drone, care va conduce către o interoperabilitate în regiunea Flancului Estic, el afirmând că toată colaborarea industriilor de apărare şi de înarmare este importantă pentru securitatea noastră.

Potrivit lui Karol Nawrocki, securitatea merge mână în mână cu dezvoltarea economică de aici şi o parte din discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan.

Aproape 2.000 de firme poloneze sunt prezente în România

El a amintit că în România sunt aproape 2.000 de firme poloneze prezente.

"Polonia sprijină parcursul european al Moldovei şi asta a fost unul dintre subiectele discuţiilor noastre de astăzi. Polonia urmăreşte cu mare atenţie modificările, schimbările care au loc în Moldova şi Polonia (..) va sprijini toate ţările din Europa şi din întreaga lume care îşi doresc să îşi capete independenţa faţă de influenţa rusească. Aceasta este strategia noastră naţională şi din punctul meu de vedere, şi acolo unde se caută independenţa de Federaţia Rusă, acolo se poate conta pe sprijinul Poloniei", a mai afirmat Karol Nawrocki

Preşedintele Poloniei a arătat că miercuri are ocazia să se întâlnească cu reprezentanţii polonezilor din Bucovina şi cu soldaţii polonezi.

"Soldaţii polonezi şi soldaţii români sunt un efect vizibil al relaţiilor noastre strategice. Avem soldaţii români în Polonia şi polonezii în România la Craiova, deci iată un simbol al parteneriatului nostru strategic în cadrul căruia ne construim securitatea", a spus Karol Nawrocki.

Bianca Iacob

