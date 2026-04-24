Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat declanșarea unui control la Institutul Oncologic București, în urma unor suspiciuni grave privind posibile nereguli în gestionarea tratamentelor oncologice, inclusiv dispariția unor medicamente de tip chimioterapic. Potrivit acestuia, verificările vizează în special perioada pandemiei și ar indica posibile probleme în circuitul financiar și medical al unor tratamente, precum și întârzieri semnificative în utilizarea unor echipamente finanțate din fonduri publice. Oficialul a precizat că raportul final ar putea fi transmis Parchetului General pentru verificări suplimentare.

Rogobete: Citostatice erau furate de la Institutul Oncologic şi duse la privat. Am trimis Corpul de Control

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a trimis săptămâna trecută Corpul de Control la Institutul Oncologic Bucureşti (IOB), în legătură cu suspiciuni privind "chimioterapice furate", cel mai probabil în perioada pandemiei, potrivit Agerpres.

"Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau nişte doctori, iar PET-CT-ul finanţat de Ministerul Sănătăţii, în 2022, unde eu am semnat finanţarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosinţă de abia anul trecut. Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET-CT în regim privat care scana pacienţii oncologici de la IOB. O să detaliem raportul Curţii de Conturi, care, cel mai probabil, va fi transmis şi la Parchetul General, împreună cu toate rapoartele făcute de Ministerul Sănătăţii", a spus Rogobete, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Ministerul Sănătăţii.

El a precizat că nu actuala conducere a IOB a fost vizată de Corpul de Control.

Articolul continuă după reclamă

"Am avut Corp de Control la IOB săptămâna trecută, dar care nu vizează actuala conducere. Am trimis Corpul de Control tocmai pentru a scoate toate acele documente din acea perioadă şi pentru a înţelege ce s-a întâmplat. Vă dau câteva detalii pentru a nuanţa 'au furat' şi pentru a-l îndulci, poate. Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital, deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital, plătite, dar nedecontate pe pacient, deşi în stoc nu mai apar şi lista poate continua. (...) Vorbim de perioada pandemiei, cel mai probabil", a adăugat Rogobete.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰