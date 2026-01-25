Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Miruţă: Pe plan extern, preşedintele ţării e foarte respectat. În poze are loc un pic mai faţă decât Iohannis

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, este foarte respectat pe plan extern şi chiar în pozele oficiale de grup este pus mai în faţă, comparativ cu fostul şef al statului Klaus Iohannis, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 15:52
Miruţă: Pe plan extern, preşedintele ţării e foarte respectat. În poze are loc un pic mai faţă decât Iohannis - Sursa: Inquam

Întrebat dacă "România este la masa" liderilor europeni, Radu Miruţă a explicat că actualul şef al statului este foarte respectat pe plan internaţional.

"Eu văd că, pe plan internaţional, preşedintele României este foarte respectat. Şi încercând a nu fi nici pe departe subiectiv, este mai respectat decât a fost preşedintele României de dinainte. Pe preşedintele României îl primeşte constant Emmanuel Macron. Şi există discuţii consistente, la unele dintre ele participând şi eu", a declarat Radu Miruţă, duminică, în cadrul unei emisiuni televizate. 

Miruţă, întrebat dacă "România este la masa" liderilor europeni

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Apărării a explicat că, şi în fotografiile de grup, actualul preşedinte al României stă în faţă.

"Pe preşedintele României l-a primit cancelarul Germaniei, cu nişte discuţii consistente. În poze, dacă vreţi, de grup ale liderilor europeni, uitaţi-vă doar prin comparaţie, eu m-am uitat, preşedintele României are loc un pic mai în faţă decât avea fostul preşedinte al României. Şi lucrurile în România nu se schimbă peste noapte. Dar ce am învăţat eu în politică este că singura garanţie a unei înţelegeri este principiul care îl îmbracă pe omul care vorbeşte. În politică nu te duci la notar să semnezi un contract cu un interlocutor. În politică îţi pui problema dacă ce vorbim acum se va întâmpla şi partenerul se ţine de ce vorbeşti sau nu", a declarat Radu Miruţă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

radu miruta presedinte politica externa nicusor dan iohannis
Înapoi la Homepage
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați?
Observator » Ştiri politice » Miruţă: Pe plan extern, preşedintele ţării e foarte respectat. În poze are loc un pic mai faţă decât Iohannis