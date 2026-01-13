Cum ar putea crește vârsta de pensionare în Armată și Interne. Anunţul ministrului Apărării

Radu Miruță a declarat la Antena 3 CNN că, pe fondul războiului din Ucraina, nici Ministerul Apărării, nici Ministerul de Interne nu pot face reduceri de salarii sau de personal, însă este luată în calcul majorarea vârstei de pensionare.

"La Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat și în coaliție - cred cu toată tăria: avem 600 de kilometri de graniță cu o țară care are război. Nu poți să spui că reduci armata, pentru că, dimpotrivă, trebuie să o crești. La Ministerul Apărării se lucrează, începând de astăzi, până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul pe care l-a acceptat coaliția: să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui și tu la efort, prin creșterea vârstei de pensionare", a precizat ministrul Apărării, Radu Miruță.

El a menționat că în prezent vârsta de pensionare în aceste structuri este de 48 de ani, iar modificările necesare vor fi stabilite în urma unor simulări.

"Deocamdată este 48. Discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să îl aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări: cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65. Poate până la 60. Poate până la 55. Azi e 48", a explicat Miruță.

În ce privește domeniul sănătății, este posibil ca banii să fie acordați în funcție de rangul spitalelor și de tipul de gărzi.

"La Sănătate este o așteptare ca ministerul să vină cu niște propuneri care să reducă cheltuielile prin alte metode. Gândiți-vă, de exemplu, la rangul spitalelor. Sunt medici care fac gărzi la Floreasca și care au poate 20 de prezentări pe o gardă. Sunt medici care fac gărzi, de exemplu, la Târgu Jiu care poate au două prezentări pe o gardă. Nu poți să iei aceeași sumă de bani. Sunt spitale care sunt foarte angrenate în actul medical. Sunt spitale care sunt mai puțin angrenate. Nu pot să aibă același rang", a spus el.

În domeniul Educației, se va ține cont de reducerile efectuate anul anterior.

"La Educație s-a făcut un efort anul trecut. S-a redus cu 4-5%, dacă îmi amintesc corect. Se ține cont de asta. Adică, nu se cere 10% de anul acesta. 10% cu ce ai făcut anul trecut", a declarat ministrul.

Miruță a adăugat că în Guvern nu au existat discuții despre introducerea unor noi taxe.

"Concentrarea Guvernului și a premierului este să arătăm într-un final populației că tăiem și de la noi. Și începem anul cu această dovadă", a susținut acesta.

