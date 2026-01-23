"Coaliția de guvernare stă mai prost decât acum 6 luni". Asta spune președintele Nicușor Dan despre tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan. Întrebat dacă ar trebui schimbat premierul, așa cum și-ar dori unii lideri social-democrați și chiar liberali, șeful statului a evitat răspunsul. A spus doar că nu poate anticipa cum vor decurge negocierile dintre partide. Între timp, Ilie Bolojan își continuă programul de reformă: anunță concedieri și tăieri de cheltuieli în toate instituțiile statului.

Premierul anunţă noi concedieri la stat: două treimi din primării au personal supradimensionat

Ilie Bolojan a vorbit vineri despre scenariul debarcării sale din fruntea Guvernului. Asta după ce unele surse au avansat ideea că PSD ar pregăti mazilirea premierului cu ajutorul unei facțiuni din PNL.

"Nu a fost o apetență pentru poziția de premier al României în vara anului trecut. [...] Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele acestea rămân. [...] Pentru mine, ca persoană, de foarte multe ori este o situație ingrată, nu este o situație comodă să faci asta" a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

Șeful statului a comentat și el tensiunile din Coaliție.

Reporter: Aș vrea să vă întreb dacă ar trebui schimbat "lăutarul" – cred că ați auzit expresia?

Nicușor Dan: Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. [...] Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni. Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue.

"Dorim să facem parte din această Coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână. [...] Văd că sunt tot felul de domni care doresc să ne împingă afară din Coaliție. Poate doresc să facă Coaliție cu AUR" a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan vrea să reducă fondurile pentru primari

Premierul pregătește Bugetul pe 2026 și ar vrea să reducă fondurile pentru primari.

"Sunt peste 700 UAT, deci primarii care au personalul mai mic, deci nu trebuie să facă absolut nimic. Dar celelalte au un personal supradimensionat. Deci două treimi din administrația din România are nevoie de o reducere de personal" a explicat Ilie Bolojan.

"Am avut niște măsuri care au afectat românii. Inflație 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puțin. [...] Din păcate, a fost nevoie de niște corecții care, evident, au afectat oamenii" a mai spus președintele Nicușor Dan.

Legea Bugetului va fi adoptată în a doua parte a lunii februarie. Mai întâi, Guvernul își va asuma răspunderea pentru tăierea cheltuielilor de personal cu 10% în primării și în toate instituțiile centrale.

